Plan del Gobierno cambiaría citas y atención de pacientes en las EPS en Colombia: Esto priorizará

Con las bases de su Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno De la Espriella buscará aplicar cambios muy importantes en la atención de pacientes a través de las EPS en Colombia.
El documento indica que el Ministerio de Salud y Protección Social implementará la iniciativa Salud en las regiones para cerrar las brechas territoriales de acceso, oportunidad, continuidad y calidad de la atención.
Son seis los puntos clave que cambiarían y se priorizarían en la atención que hacen las EPS en Colombia. El primero contempla la consolidación de la Atención Primaria en Salud, telesalud, telemedicina y mecanismos de referencia y contrarreferencia con prioridad en los territorios con mayores barreras de acceso.
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El segundo punto busca la articulación de la gestión individual del riesgo, la salud pública y las intervenciones colectivas por medio de acuerdos operativos e intercambio de información entre entidades territoriales, EPS y prestadores, con enfoques diferenciales.
¿Qué más cambiaría en la atención de pacientes con las EPS en Colombia?
En tercer lugar, el Gobierno pretende la implementación de un modelo integral de salud que brinde respuestas centradas en familias y comunidades, adaptadas a diagnósticos territoriales.
Un cuarto punto se centrará en la evaluación de condiciones diferenciadas de operación del aseguramiento “por territorios, considerando redes, oferta, dispersión poblacional, perfil epidemiológico y suficiencia financiera”.
La quinta medida se enfoca en el fortalecimiento de redes de prestación a partir de cooperación y alianzas entre prestadores públicos y privados, incluidos esquemas de apoyo especializado como “Hospital Padrino”; y, finalmente, junto con las EPS en Colombia se hará un seguimiento territorial de brechas y capacidad resolutiva a través de indicadores verificables.
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“Este seguimiento contemplará la asignación de citas especializadas, la gestión del riesgo de pacientes con enfermedades crónicas y el fortalecimiento del control prenatal y de la atención materno-perinatal. Su implementación se articulará con el Plan Decenal de Salud Pública, los planes territoriales de salud, las Rutas Integrales de Atención, el Programa Ampliado de Inmunizaciones y demás instrumentos de salud pública”, se lee en el documento.