EPS Sanitas anuncia cambio clave para sus afiliados en Bogotá: ya empezó a regir

Para millones de colombianos, los cambios en su EPS no son un asunto menor. Saber dónde reclamar una fórmula, cuándo estará disponible un medicamento o si deben realizar un trámite adicional puede marcar la diferencia para continuar un tratamiento sin interrupciones. Esa preocupación cobra especial importancia cuando se trata de personas con enfermedades crónicas o pacientes que necesitan recibir sus medicamentos de manera periódica.
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Uno de los movimientos que deben tener presentes los usuarios en Bogotá es el anunciado por EPS Sanitas, una de las entidades con mayor número de afiliados del país. La compañía reporta 6.075.194 afiliados activos en Colombia, de los cuales 1.780.865 están en Bogotá, según las cifras con corte al 30 de septiembre de 2026. Esto significa que cerca de tres de cada diez afiliados de la EPS se encuentran en la capital.
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En medio de ese panorama, Sanitas comenzó a enviar una notificación a sus usuarios para informarles sobre un cambio en la red encargada de entregar los medicamentos del Plan de Beneficios en Salud (PBS). La modificación empezó a regir el 1 de noviembre de 2026 y obliga a los pacientes que antes reclamaban sus fórmulas en Cruz Verde a consultar cuál es su nuevo punto de atención.
La entidad informó que Colsubsidio asumió la dispensación de los medicamentos PBS que hasta el 31 de octubre entregaba Cruz Verde. Además, recomendó a los afiliados no acudir anticipadamente a las farmacias, sino respetar la fecha que aparece en su fórmula médica.
Colsubsidio reemplaza a Cruz Verde en la entrega de medicamentos de Sanitas
El mensaje que está llegando a los afiliados de Bogotá informa que, desde el 1 de noviembre, Colsubsidio es el encargado de entregar los medicamentos PBS que anteriormente dispensaba Cruz Verde. La EPS hizo énfasis en la importancia de respetar las fechas programadas para reclamar las fórmulas, debido a la afluencia de usuarios que puede presentarse durante el proceso de transición.
En la comunicación enviada a sus afiliados, Sanitas señaló: “Ante la afluencia prevista durante el proceso de transición, te recomendamos acudir en la fecha indicada en tu fórmula médica (ejemplo: si la entrega está programada para el 20 de noviembre, dirígete a la farmacia en esa fecha específica y no antes, con el fin de evitar filas o aglomeraciones”.
La recomendación tiene un efecto práctico para quienes reciben medicamentos de manera periódica. Si una persona tiene programada su siguiente entrega para el 20 de noviembre, no necesita desplazarse a una farmacia de Colsubsidio antes de esa fecha. Lo indicado es acudir cuando corresponda, con el propósito de evitar desplazamientos innecesarios y congestiones en los puntos de atención.
El cambio no significa que todos los afiliados deban acudir a una misma sede. Sanitas cuenta con un directorio de gestores farmacéuticos que permite consultar el punto asignado de acuerdo con la ciudad y el municipio de residencia.
¿Dónde reclamar los medicamentos de Sanitas en Bogotá?
La EPS publicó en su página web el directorio de los nuevos puntos de dispensación de Colsubsidio. Allí aparecen las sedes distribuidas por localidades, junto con sus direcciones, teléfonos y horarios de atención.
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Entre los puntos que figuran en el directorio oficial para la operación que comenzó el 1 de noviembre están:
- Antonio Nariño: Servicio Farmacéutico Colsubsidio Restrepo, carrera 24 # 18-61 Sur, piso 2.
- Barrios Unidos: Servicio Farmacéutico Colsubsidio Floresta, avenida calle 100 # 67-26.
- Chapinero: Servicio Farmacéutico Colsubsidio Calle 53, carrera 13 # 53-31, y droguería mixta del centro comercial Centro 93.
- Fontibón: Servicio Farmacéutico Colsubsidio Fontibón, carrera 99 # 18A-18.
- Kennedy: Servicio Farmacéutico Kennedy Central, calle 40 Sur # 73D-41; centro comercial El Edén y centro comercial Américas.
- Puente Aranda: Servicio Farmacéutico Puente Aranda, calle 13 # 62-82, y centro comercial Plaza Central.
- Suba: puntos Pontevedra, Subazar, Navarra, Paralelo 108 y Mazurén.
- Teusaquillo: sedes Teusaquillo y Quinta Paredes.
- Tunjuelito: centro comercial Ciudad Tunal.
- Usaquén: puntos Toberín, Santa Bárbara, Usaquén, Cedritos y centro comercial Cedritos 151.
La lista es una referencia de sedes publicadas por Sanitas; no reemplaza la consulta del punto específico asignado a cada paciente. La EPS también advierte que la farmacia puede variar según el tipo de medicamento y las condiciones de atención.
Para consultar el directorio completo, los afiliados deben ingresar a la página oficial de EPS Sanitas, seleccionar Bogotá y verificar la dirección que les corresponde.
¿Qué pasa si el medicamento necesita autorización?
Otro de los aspectos que Sanitas explicó a sus afiliados tiene que ver con las autorizaciones. La EPS indicó que está actualizando estos datos automáticamente en sus sistemas, por lo que los usuarios no deben realizar un trámite adicional para solicitar una nueva autorización.
Una vez esté lista la actualización, la entidad enviará el nuevo número por mensaje de texto o correo electrónico. Si el medicamento requiere autorización, el afiliado también recibirá información sobre la farmacia asignada.
Por eso, antes de desplazarse al punto de atención, es importante revisar los mensajes y confirmar que se cuenta con la información necesaria. Si el usuario no recibe el nuevo número de autorización, puede comunicarse con la asistente Ana María por WhatsApp al 320 255 0525 o llamar en Bogotá al (601) 375 9000.
Sanitas también aclaró que las fórmulas médicas y las prescripciones MIPRES mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento indicada por el profesional de salud. En consecuencia, el cambio de gestor farmacéutico no obliga a solicitar una nueva cita médica ni a comenzar de nuevo el proceso de formulación.
¿Qué ocurre con los medicamentos pendientes y las entregas periódicas?
Los pacientes que reciben medicamentos de manera recurrente no tendrán que modificar por su cuenta la programación de sus tratamientos. Según Sanitas, las nuevas farmacias entregarán los medicamentos periódicos de acuerdo con las fechas establecidas.
Además, durante la primera visita al nuevo punto de atención, los usuarios podrán solicitar que se unifiquen las fechas de entrega de sus diferentes medicamentos. Esto permitiría, cuando las fechas y la vigencia de las fórmulas lo permitan, reclamar varios productos en una sola visita mensual.
Para el primer desplazamiento, la EPS recomienda llevar el documento de identidad, la fórmula médica física y el número de autorización, si el medicamento lo requiere. Si un familiar o conocido realiza el trámite en nombre del paciente, deberá presentar la fotocopia de la cédula del afiliado, su propio documento de identidad y una carta de autorización firmada.
En caso de que se presente un inconveniente en la farmacia, Sanitas informó que los puntos de atención tendrán códigos QR para reportar las novedades y solicitar una solución. También habilitó un canal de reporte desde su página web. Aunque Colsubsidio asumió la entrega de los medicamentos PBS que antes dispensaba Cruz Verde, existe una excepción que deben conocer los pacientes.
Sanitas informó que, en Bogotá, los medicamentos de control especial continuarán siendo entregados por Cruz Verde hasta el 31 de diciembre de 2026. La EPS mantiene habilitadas ocho sedes para este servicio: Salitre, Centro Internacional, Usaquén, Avenida Las Villas, Restrepo, Calle 114, Calle 40 y Orquídeas.
Esto quiere decir que los usuarios no deben asumir que todos los medicamentos cambiaron de operador de la misma manera. Si tienen una fórmula de control especial, deben verificar las instrucciones específicas de la EPS antes de desplazarse, pues la transición para este tipo de productos tiene un calendario distinto.
¿El cambio también aplica para afiliados de Cundinamarca?
Sanitas aclaró que los usuarios que viven en municipios de Cundinamarca deben reclamar sus medicamentos en la farmacia que les fue asignada en su lugar de residencia. Por tanto, una persona que vive en Soacha, Chía, Mosquera u otro municipio cercano no debe asumir que puede reclamar una fórmula pendiente en una sede de Bogotá, incluso si recibió atención médica en la capital.
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La entidad también explicó que el cambio de gestor farmacéutico para medicamentos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (No PBS) se había iniciado el 1 de octubre, cuando Colsubsidio asumió la entrega que anteriormente estaba a cargo de Audifarma. La modificación del 1 de noviembre corresponde al cambio de Cruz Verde para los medicamentos PBS en Bogotá.