El equipo técnico del Banco de la República revisó al alza sus proyecciones de inflación para Colombia y advirtió que el indicador se mantendría alejado de la meta del 3 % durante los próximos dos años. De acuerdo con su más reciente pronóstico, el incremento de los precios registrado durante el tercer trimestre de 2026 prolongaría las presiones inflacionarias y retrasaría la convergencia hacia el objetivo establecido por el Emisor.
Según las estimaciones, la inflación cerraría 2026 en 7,1 %, mientras que al finalizar 2027 se ubicaría en 4,8 %. Bajo este escenario, el país tendría que esperar hasta 2028 para que el indicador se aproxime nuevamente a la meta del 3 %.
Las nuevas previsiones representan un ajuste frente a las estimaciones presentadas durante el segundo trimestre del año. En ese momento, el equipo técnico calculaba que la inflación terminaría 2026 en 6,9 % y que para diciembre de 2027 descendería a 4,3 %. Esto significa que el pronóstico aumentó 0,2 puntos porcentuales para el cierre de este año y 0,5 puntos porcentuales para el siguiente.
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En materia de crecimiento económico, el Banco de la República también modificó sus perspectivas. Aunque la economía colombiana registró una expansión del 3,4 %, impulsada principalmente por el consumo de los hogares y el gasto del sector público, el equipo técnico anticipa una desaceleración durante los próximos periodos.
De esta manera, la proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) pasó de 2,5 % a 2,0 % para 2026. Para 2027, la estimación también se redujo, al pasar de 1,9 % a 1,7 %. Estas cifras reflejan una expectativa de menor dinamismo de la actividad productiva frente a lo previsto anteriormente.
¿Qué factores presionan la inflación en Colombia?
En su análisis, el equipo técnico explicó que el comportamiento de los precios responde a diferentes factores que han limitado su desaceleración. Entre ellos mencionó los elevados costos laborales, el gasto de los hogares y del sector público por encima de la capacidad productiva de la economía, los efectos del fenómeno de El Niño sobre los precios y los ajustes de algunos servicios que se calculan tomando como referencia la inflación registrada en periodos anteriores.
El informe señala que estas presiones continuarían durante los últimos meses de 2026 y comenzarían a moderarse en 2027. Sin embargo, el descenso sería gradual, por lo que la inflación solo se acercaría al objetivo del 3 % en 2028.
Al respecto, el documento destacó que la economía, que venía creciendo a buen ritmo, recibió el impacto de un choque y comenzó a mostrar señales de moderación. En este contexto, el Banco de la República reiteró su compromiso de adoptar las medidas necesarias para conducir progresivamente la inflación hacia su meta.
Asimismo, advirtió que el comportamiento de los precios seguirá condicionado por la evolución de los costos internos, la demanda y los factores climáticos, elementos que serán determinantes para las decisiones de política monetaria en los próximos meses.