Así avanza la elección del presidente de la ANDI: solo quedan dos candidatos y estas son sus perspectivas

La elección del próximo presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) quedó reducida a dos candidatos: Luz Stella Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana del Gas (Naturgás), y Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
Tras confirmarse su permanencia en el proceso de selección, Nariño manifestó su disposición para asumir la dirección del gremio y destacó que su trayectoria profesional ha estado vinculada al desarrollo empresarial y al sector minero. Asimismo, señaló la importancia de impulsar la generación de oportunidades y contribuir a la estabilidad del país.
El presidente de la ACM explicó que, de ser elegido, buscaría trabajar por el crecimiento de las distintas actividades económicas y no concentrar su gestión exclusivamente en un sector. También expresó su entusiasmo ante la posibilidad de asumir esta responsabilidad y su interés en aportar al empresariado y al desarrollo nacional.
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Por su parte, Luz Stella Murgas se pronunció sobre la competencia con Nariño y calificó como un honor compartir con el dirigente minero la etapa definitiva del proceso de elección.
La presidenta de Naturgás destacó que la selección de los candidatos se ha desarrollado mediante un procedimiento riguroso, en el que participaron la firma internacional de búsqueda de talento GT Hunter y representantes del sector empresarial.
De acuerdo con Murgas, la inclusión de ambos aspirantes en la fase final responde a sus respectivas trayectorias, experiencias y resultados profesionales. También explicó que la decisión sobre los perfiles que continuarían en el proceso estuvo a cargo de los empresarios, quienes participaron de manera independiente en la evaluación de los candidatos.
Murgas resaltó, además, su cercanía con la actividad productiva y señaló que tanto ella como Nariño cuentan con experiencia directa en la industria y en los sectores que representan. En ese sentido, afirmó que su carrera profesional se ha desarrollado de la mano de los empresarios, una experiencia que considera uno de los principales respaldos de su aspiración a dirigir la ANDI.