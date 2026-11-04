Sustitución pensional: Corte Suprema explica cuándo una separación no impide reclamar la mesada

Para muchas familias colombianas, recibir una mesada pensional representa un respaldo económico fundamental. Por eso, cuando fallece una persona que recibía una pensión, una de las preocupaciones de su pareja puede ser saber si tiene derecho a continuar recibiendo ese ingreso mediante la sustitución pensional. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la pareja ya no vivía bajo el mismo techo al momento de la muerte?
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La Corte Suprema de Justicia abordó esta situación en la Sentencia SL728-2026 y estableció un criterio importante para analizar estos casos: una separación motivada por violencia intrafamiliar no puede convertirse, por sí sola, en una razón para desconocer el derecho a reclamar la sustitución pensional.
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El pronunciamiento resulta especialmente relevante para quienes tuvieron que abandonar su hogar para proteger su vida o la de sus hijos y posteriormente enfrentan dificultades para demostrar que conservaban un vínculo con la persona fallecida. La Corte señaló que las circunstancias que llevaron a interrumpir la convivencia deben tenerse en cuenta y que el análisis no puede limitarse a comprobar si la pareja compartía techo cuando ocurrió el fallecimiento.
La decisión se conoció a partir del caso de una mujer que se separó de su esposo para proteger a su hija de los abusos sexuales que él cometía en el entorno familiar. Después de la muerte de su pareja, la mujer encontró un obstáculo para acceder a la sustitución pensional: ya no convivían bajo el mismo techo.
¿Cuándo una separación no impide recibir la sustitución pensional?
El aspecto central de la Sentencia SL728-2026 es que la convivencia física no puede analizarse de manera aislada cuando existen circunstancias de violencia intrafamiliar detrás de la separación.
En el caso estudiado, la mujer había decidido terminar la convivencia con su esposo como una medida de protección para su hija. Sin embargo, esa decisión terminó siendo un obstáculo para reclamar la prestación económica después del fallecimiento de su pareja, debido a que no compartían vivienda en ese momento.
Al revisar la controversia, la Corte Suprema advirtió que las relaciones familiares no pueden evaluarse únicamente a partir de la convivencia física o de requisitos formales. Cuando una separación responde a la necesidad de proteger la vida y la integridad de alguno de los integrantes de la familia, las razones que la originaron deben tener un peso determinante al estudiar los derechos reclamados.
Esto significa que abandonar un hogar para escapar de una situación de violencia no debe interpretarse automáticamente como una renuncia a los derechos pensionales que podrían derivarse de la relación de pareja.
La decisión también plantea una consideración importante para las personas que atraviesan situaciones similares: no se les puede exigir permanecer en un entorno de maltrato para conservar la posibilidad de reclamar una garantía económica en el futuro.
Para entender el alcance de este criterio, puede pensarse en una pareja en la que uno de sus integrantes recibe una pensión. Si la otra persona decide abandonar la vivienda porque allí se presentan hechos de violencia que ponen en riesgo su integridad o la de sus hijos, la separación no debería convertirse automáticamente en un motivo para negarle la posibilidad de reclamar la sustitución pensional cuando fallezca su pareja.
En un caso de estas características, la entidad encargada de estudiar la solicitud tendría que analizar por qué terminó la convivencia, qué circunstancias llevaron a tomar esa decisión y qué pruebas permiten reconstruir lo ocurrido dentro del hogar.
La precisión es importante: la sentencia no significa que cualquier persona separada tenga derecho automático a recibir la sustitución pensional. Lo que establece es que, cuando la interrupción de la convivencia estuvo relacionada con situaciones de violencia, esa circunstancia debe valorarse y no puede desconocerse por el simple hecho de que la pareja ya no compartía vivienda al momento del fallecimiento.
Testimonios de los hijos pueden ser importantes para reclamar la mesada pensional
Otro de los elementos destacados en la decisión de la Corte Suprema tiene que ver con las pruebas que pueden presentarse durante estos procesos. La providencia llama la atención sobre el valor de los testimonios de los hijos que presenciaron situaciones de violencia dentro del hogar. Sus declaraciones pueden resultar determinantes para reconstruir lo ocurrido y demostrar por qué fue necesario interrumpir la convivencia.
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Este aspecto es relevante porque las situaciones de violencia intrafamiliar no siempre dejan pruebas documentales suficientes para explicar las razones de una separación. En determinados casos, las personas que estuvieron presentes en el entorno familiar pueden aportar información para establecer las circunstancias que llevaron a abandonar la vivienda.
Por eso, la valoración probatoria debe tener en cuenta las particularidades de cada situación. La Corte advierte que no se deben imponer barreras que desconozcan las condiciones en las que se producen estos hechos.
Para quienes estén considerando reclamar una sustitución pensional en circunstancias similares, esto significa que resulta importante reunir los elementos que permitan explicar por qué terminó la convivencia y acreditar las situaciones que motivaron la decisión de protegerse o proteger a otros integrantes de la familia.
Faiber Jiménez, abogado de familia del bufete Integrity Legal, destacó que el pronunciamiento evita que una persona tenga que escoger entre proteger su integridad y conservar una garantía económica.
“Esta decisión nos recuerda que el derecho no puede convertirse en una barrera para quienes buscan proteger su vida y la de sus familias. No es razonable exigirle a una persona que permanezca en un entorno de violencia para conservar una garantía económica. La justicia debe reconocer las circunstancias reales que motivaron la separación y evitar que las víctimas terminen siendo doblemente afectadas: primero por la violencia y después por la pérdida de sus derechos”, señaló Jiménez.
La explicación del abogado pone el foco en una de las consecuencias más delicadas que pueden enfrentar las víctimas: después de tomar la decisión de salir de un entorno violento, también podrían encontrarse con dificultades económicas al reclamar una prestación derivada de su relación de pareja.
El criterio de la Corte busca evitar que esa decisión de protección termine convirtiéndose en una desventaja al momento de estudiar el reconocimiento de la sustitución pensional.
¿Qué deben tener en cuenta las personas que solicitan una sustitución pensional?
La Sentencia SL728-2026 refuerza la importancia de que las entidades encargadas de estudiar estas solicitudes revisen el contexto de cada caso. No basta con concentrarse exclusivamente en si existía convivencia bajo el mismo techo cuando murió la persona pensionada.
Cuando hubo violencia intrafamiliar, deben examinarse las razones que llevaron a la separación y las pruebas disponibles para demostrar las circunstancias que la motivaron. En ese análisis, los testimonios de los hijos que presenciaron los hechos pueden tener especial relevancia.
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El pronunciamiento también recuerda que las decisiones orientadas a proteger la vida y la integridad personal o familiar no deberían traducirse en la pérdida de garantías económicas.