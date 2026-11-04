Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República aprobaron en primer debate la adición al Presupuesto General de la Nación por un monto de $3,8 billones. La iniciativa busca garantizar recursos para atender las necesidades derivadas de la emergencia ocasionada por el terremoto y asegurar la continuidad de los programas de asistencia social.
Durante la misma jornada legislativa, también recibió aprobación el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2027-2028, que contempla recursos por $27,8 billones. Estos dineros estarán destinados a financiar proyectos de inversión en las regiones del país durante los próximos dos años.
¿En qué se invertirán los recursos de la adición presupuestal?
De acuerdo con la distribución planteada, de los $3,8 billones adicionales, cerca de $2,7 billones se dirigirán al Fondo Milagro, con el propósito de disponer de recursos para atender a las personas afectadas por el terremoto y responder a las necesidades de los damnificados.
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Por otra parte, se asignarán $1,15 billones al programa Colombia Mayor. Esta partida busca respaldar el pago de los subsidios correspondientes a los próximos ciclos de transferencias y garantizar la continuidad de las ayudas económicas dirigidas a los adultos mayores beneficiarios.
La aprobación en primer debate representa un avance en el trámite legislativo de la adición presupuestal. Sin embargo, la iniciativa deberá continuar su recorrido para completar el proceso correspondiente y permitir la incorporación de los recursos al presupuesto nacional.
¿Qué sigue en la agenda económica del Congreso?
Una vez concluida esta etapa de discusión, las Comisiones Económicas Conjuntas se preparan para abordar la Ley de Rescate Económico, una de las propuestas centrales de la agenda fiscal del Gobierno De la Espriella.
El proyecto contempla una serie de modificaciones tributarias que podrían tener efectos sobre millones de colombianos, así como sobre diferentes sectores de la economía.