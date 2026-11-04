Mallplaza aumentó 6,5 % sus ingresos en tercer trimestre de 2026; compra en Colombia impulsa expansión regional

La compañía chilena Mallplaza registró ingresos netos por 174.757 millones de pesos chilenos (US$179,7 millones) durante el tercer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 6,5 % frente al mismo periodo del año anterior.
En paralelo, avanzó en su estrategia de expansión regional con la adquisición de ocho centros comerciales en Colombia.
Los activos fueron adquiridos al fondo inmobiliario Pactia y operaban bajo la marca Gran Plaza. La operación comprende cerca de 180.000 metros cuadrados de área bruta arrendable (GLA). Mallplaza tomó el control de estos centros comerciales el primero de octubre de 2026.
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Con esta incorporación, la compañía extendió su presencia a cinco nuevas ciudades colombianas y sumó tres activos más en Bogotá. Su portafolio en el país supera ahora los 460.000 metros cuadrados de GLA, con lo que se posiciona como el segundo operador de centros comerciales de Colombia.
Antes de la adquisición, Mallplaza ya tenía presencia en el país con los centros comerciales Mallplaza NQS, Cali, Cartagena, Manizales y Buenavista. Tras la operación, Colombia representa el 18,4 % del área arrendable total de la compañía.
La adquisición se suma a otros acuerdos estratégicos anunciados durante el trimestre con Grupo Falabella en Chile y Perú, que involucran otros 230.000 metros cuadrados de GLA.
“Los dos acuerdos de crecimiento alcanzados en el período en los tres países donde operamos nos da una base firme para seguir avanzando en nuestros tres focos estratégicos: crecimiento y consolidación regional; transformación de la propuesta de valor; y generación de negocios adyacentes”, comentó Pablo Pulido, gerente general de Mallplaza.
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Resultados financieros de Mallplaza
En el tercer trimestre de 2026, el EBITDA de Mallplaza alcanzó los 144.964 millones de pesos chilenos (US$149 millones), con un incremento de 8,7 % frente al mismo periodo de 2025.
Durante esos tres meses, los 37 centros urbanos que la compañía controlaba en Chile, Perú y Colombia recibieron 92,8 millones de visitas. Por su parte, las ventas de los socios comerciales llegaron a 1,63 billones de pesos chilenos (US$1.676,3 millones), un aumento de 1,3 % frente al tercer trimestre del año anterior.
En el negocio de Premium Outlets, las ventas crecieron 17,6 % en Perú y 32,2 % en Chile. Los ingresos de esta línea aumentaron 30,5 % en el mercado peruano y 21,8 % en el chileno.
En Perú, la compañía abrió Premium Outlets Atocongo, en Lima, un proyecto que requirió una inversión de US$6,1 millones y cuenta con más de 20 marcas. El centro comercial corresponde a la transformación de Open Atocongo.
En materia financiera, Mallplaza también informó mejoras en sus calificaciones de riesgo: alcanzó la categoría AAA en la evaluación local de Feller Rate y BBB+ en la internacional de Fitch Ratings.