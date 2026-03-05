Sura, Sanitas y Nueva EPS: cómo les fue en el ranking de las mejores y peores EPS de Colombia 

El sistema de salud colombiano atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. En medio de reformas en discusión, intervención estatal sobre varias entidades y crecientes reclamos de los usuarios, un nuevo informe oficial vuelve a poner bajo la lupa a las EPS del país.
Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) han estado en el centro del debate público durante los últimos años debido a problemas de acceso a servicios, demoras en citas médicas y conflictos financieros en el sistema.
De hecho, datos oficiales muestran que los reclamos de los usuarios contra las EPS han aumentado de forma sostenida desde 2017, pasando de una tasa de 104,92 a 421,99 reclamos acumulados para diciembre de 2025, según registros de la Superintendencia Nacional de Salud.
En paralelo, la judicialización del sistema también refleja la presión sobre la prestación de servicios. En 2024 se registraron más de 237.000 tutelas relacionadas con actores del sistema de salud y el 87,46 % de ellas se interpusieron contra EPS, lo que evidencia el peso que tienen estas entidades en los conflictos por acceso a la atención.
En este contexto, el Ministerio de Salud y Protección Social publicó el Sistema de Evaluación y Calificación de Actores del Sistema de Salud, un informe que mide el desempeño de EPS, IPS y entidades territoriales con base en indicadores de calidad, gestión del riesgo, quejas, resultados en salud y satisfacción de los usuarios.
Cómo se hizo el ranking de EPS en Colombia
Uno de los capítulos del informe analiza la percepción de los afiliados mediante la Encuesta Nacional de Satisfacción de Usuarios frente a los servicios de las EPS, aplicada entre el 15 de septiembre y el 21 de diciembre de 2025 en las seis regiones del país.
El estudio logró contacto efectivo con 18.639 usuarios y posteriormente los resultados se ajustaron mediante factores estadísticos para representar a la población general del sistema de salud.
Según el informe, el ranking de desempeño de las EPS también responde a los lineamientos derivados de la sentencia T-760 de 2008, que ordena medir el comportamiento de las entidades frente a la garantía del derecho a la salud.
El documento explica que “se establecieron criterios de medición para determinar aquellas entidades que con mayor frecuencia incurren en prácticas vulneradoras del derecho a la salud”.
Entre los criterios evaluados se incluyen variables como oportunidad en la atención, gestión del riesgo, integridad del servicio y experiencia de los usuarios.
Resultados generales de satisfacción de usuarios
A nivel nacional, el estudio encontró que el 53,24 % de los usuarios calificó su experiencia como “buena” y el 10,47 % como “muy buena”, mientras que cerca del 5 % reportó una experiencia negativa con su EPS.
Los resultados muestran diferencias relevantes entre las entidades del sistema, tanto en percepción del servicio como en disposición de los usuarios a recomendar su EPS.
Resultados de satisfacción global por EPS
|EPS
|Muy malo
|Malo
|Ni bueno ni malo
|Bueno
|Muy bueno
|Salud Mía
|0 %
|0 %
|3 %
|74 %
|23 %
|Dusakawi EPSI
|2 %
|1 %
|12 %
|74 %
|10 %
|Comfenalco Valle
|2 %
|3 %
|16 %
|47 %
|31 %
|Mutual Ser
|0 %
|1 %
|18 %
|67 %
|14 %
|Coosalud
|6 %
|4 %
|19 %
|61 %
|10 %
|SOS EPS
|2 %
|5 %
|20 %
|47 %
|26 %
|Aliansalud
|2 %
|7 %
|24 %
|59 %
|9 %
|Pijaos Salud EPSI
|1 %
|5 %
|24 %
|63 %
|7 %
|Comfaoriente
|3 %
|2 %
|24 %
|46 %
|25 %
|Compensar
|2 %
|6 %
|24 %
|61 %
|6 %
|EPS Sura
|3 %
|3 %
|25 %
|50 %
|18 %
|EPS Familiar de Colombia
|3 %
|3 %
|26 %
|63 %
|5 %
|Salud Total
|1 %
|3 %
|26 %
|56 %
|13 %
|EPS Sanitas
|1 %
|3 %
|26 %
|55 %
|14 %
|Cajacopi
|2 %
|6 %
|27 %
|57 %
|8 %
|Mallamas EPSI
|1 %
|3 %
|27 %
|67 %
|2 %
|Anas Wayuu EPSI
|1 %
|3 %
|28 %
|58 %
|10 %
|Asmet Salud
|6 %
|12 %
|32 %
|42 %
|8 %
|Nueva EPS
|3 %
|7 %
|32 %
|51 %
|6 %
|Asociación Indígena del Cauca EPSI
|6 %
|15 %
|34 %
|38 %
|8 %
|Emssanar
|2 %
|5 %
|37 %
|46 %
|10 %
|Famisanar
|1 %
|6 %
|37 %
|50 %
|6 %
|Capresoca
|2 %
|7 %
|38 %
|51 %
|3 %
|Capital Salud
|1 %
|5 %
|40 %
|48 %
|5 %
|Comfachocó
|2 %
|7 %
|43 %
|47 %
|1 %
|Savia Salud
|2 %
|12 %
|45 %
|36 %
|5 %
¿Cómo les fue a Sura, Sanitas y Nueva EPS?
Entre las EPS del régimen contributivo más conocidas del país, el informe revela que la percepción de los usuarios se mantiene relativamente positiva, aunque con diferencias.
- EPS Sura: 68 % de usuarios calificaron el servicio como bueno o muy bueno.
- EPS Sanitas: 69 % de usuarios calificaron el servicio como bueno o muy bueno.
- Nueva EPS: 57 % de usuarios calificaron el servicio como bueno o muy bueno.
En términos de recomendación, la encuesta también muestra contrastes entre estas entidades:
- 93 % de los afiliados a Sura recomendarían su EPS.
- 86 % de los usuarios de Sanitas la recomendarían.
- 68 % de los afiliados a Nueva EPS la recomendarían.
A nivel nacional, el promedio de usuarios que recomendaría su EPS es del 78,1 %, mientras que el 21,9 % afirma que no lo haría.
Ranking consolidado: EPS con mayor a menor satisfacción
Tomando como referencia el porcentaje de usuarios que calificaron el servicio como “bueno” o “muy bueno”, el ranking de satisfacción queda así:
- Salud Mía – 97 %
- Dusakawi EPSI – 84 %
- Mutual Ser – 81 %
- Comfenalco Valle – 78 %
- SOS EPS – 73 %
- Coosalud – 71 %
- Comfaoriente – 71 %
- Pijaos Salud EPSI – 70 %
- Salud Total – 69 %
- EPS Sanitas – 69 %
- Mallamas EPSI – 69 %
- EPS Sura – 68 %
- Aliansalud – 68 %
- Anas Wayuu EPSI – 68 %
- EPS Familiar de Colombia – 68 %
- Compensar – 67 %
- Cajacopi – 65 %
- Nueva EPS – 57 %
- Famisanar – 56 %
- Emssanar – 56 %
- Capresoca – 54 %
- Capital Salud – 53 %
- Asmet Salud – 50 %
- Comfachocó – 48 %
- Asociación Indígena del Cauca EPSI – 46 %
- Savia Salud – 41 %
Para millones de afiliados, este tipo de evaluaciones se convierte en una referencia relevante al momento de elegir o cambiar de EPS, especialmente en un escenario donde la calidad de la atención sigue siendo uno de los temas más sensibles del sistema de salud colombiano.
Vea el informe completo sobre el ranking de las EPS hacienco clic en este enlace.