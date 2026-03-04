Gobierno Petro daría otro golpe a la salud: eliminaría importante organismo de casi 20 años 

Un nuevo proyecto de resolución del Ministerio de Salud y Protección Social podría reconfigurar uno de los mecanismos técnicos más relevantes del sistema sanitario colombiano en las últimas dos décadas: la Cuenta de Alto Costo (CAC).
La propuesta, que reorganiza el reporte y la gestión de información sobre enfermedades de alto impacto financiero para el sistema, abre la puerta a que las funciones centrales de este organismo terminen concentrándose directamente en el Gobierno.
El documento establece un procedimiento único para el reporte de enfermedades de alto costo, con el objetivo de asegurar la disponibilidad permanente y completa de información clínica y administrativa para la toma de decisiones públicas, el cálculo de indicadores sanitarios y la elaboración de informes estadísticos y científicos.
Sin embargo, el rediseño institucional plantea un cambio sustancial: el Ministerio asumiría directamente la administración y validación de los registros que durante años han sido procesados con auditoría técnica de la Cuenta de Alto Costo.
El tema ha generado alertas en organizaciones del sector salud y asociaciones de pacientes. Desde el movimiento social Pacientes Colombia advirtieron en redes sociales que la iniciativa “pretende eliminar la Cuenta de Alto Costo con 18 años de experiencia con el análisis serio, técnico e independiente de los resultados en salud de las enfermedades crónicas”.
Qué es la Cuenta de Alto Costo y por qué es clave en el sistema de salud
La Cuenta de Alto Costo fue creada mediante el Decreto 2699 de 2007 como un organismo técnico del Sistema General de Seguridad Social en Salud que reúne y analiza información sobre enfermedades de alto impacto financiero y epidemiológico.
Su función central ha sido gestionar datos comparables del sistema de salud para evaluar el desempeño de aseguradores, monitorear resultados en salud y compensar los riesgos financieros asociados a estas patologías.
En la práctica, este organismo ha consolidado bases de datos y análisis sobre enfermedades como:
- VIH
- cáncer
- enfermedad renal crónica
- artritis reumatoide
- hepatitis C
- hemofilia
Estos datos se utilizan para evaluar la gestión del riesgo de las EPS, monitorear la calidad de la atención y apoyar la formulación de políticas públicas en salud.
Además, la CAC también cumple funciones de auditoría técnica y produce informes periódicos sobre la evolución de estas patologías en Colombia, que se han convertido en insumo para autoridades sanitarias, universidades y centros de investigación.
Qué propone la nueva resolución del Ministerio de Salud
El proyecto normativo propone un nuevo esquema de reporte centralizado de enfermedades de alto costo a través de la Plataforma de Intercambio de Información del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), específicamente mediante el sistema PISIS.
El flujo de información contemplado establece que EPS, IPS, aseguradoras, entidades territoriales y otros actores del sistema deberán reportar directamente los datos clínicos y administrativos al Ministerio, bajo especificaciones técnicas por enfermedad.
Entre las patologías incluidas en el esquema se encuentran:
- enfermedad renal crónica y precursoras
- VIH
- artritis reumatoide
- hemofilia
- cáncer
- hepatitis C
El sistema definirá validaciones basadas en estructura del dato, consistencia, completitud, coherencia temporal y reglas de negocio, además de criterios de veracidad para asegurar que la información sea comprobable desde su origen.
También se fijan ventanas trimestrales de reporte: 15 de abril, 15 de julio, 15 de octubre y 15 de enero del año siguiente. A esto se suma un reporte anual con corte al 31 de diciembre y fecha de entrega al 15 de febrero.
El papel de la Cuenta de Alto Costo en el nuevo esquema
Aunque el proyecto no elimina explícitamente a la CAC, sí redefine su papel quitándole importancia. Según el documento, la entidad realizaría auditorías anuales de la información enviada por el Ministerio, dentro de un plazo de tres meses después de recibir los datos.
Además, la CAC deberá:
- entregar manuales e instructivos antes de iniciar auditorías
- remitir bases de datos post auditoría al Ministerio
- presentar informes detallados de hallazgos
- apoyar la publicación de indicadores priorizados
Sin embargo, el proyecto también establece una fase transitoria de seis meses en la que el reporte de información se enviará tanto al Ministerio como a la Cuenta de Alto Costo. Posteriormente, el flujo quedaría concentrado únicamente en el Ministerio.
Este punto es el que ha despertado mayor debate, pues implicaría que el Gobierno central administre directamente los registros clínicos y epidemiológicos de enfermedades de alto costo, reduciendo el papel técnico independiente de la CAC.
El proyecto se encuentra en fase de discusión normativa y podría recibir observaciones de actores del sistema de salud, organizaciones médicas y asociaciones de pacientes.