Los retos para que el turismo en Colombia siga creciendo y no se estanque 

Colombia logró en los últimos tres años uno de los ciclos de recuperación turística más sólidos de su historia reciente. Tras el golpe de la pandemia, el país no solo recuperó los niveles prepandemia, sino que marcó récords en llegada de visitantes no residentes y turistas extranjeros.
Lea también: DolarApp recibe inversión millonaria y fortalece presencia en Colombia con servicios en dólares y crédito
Sin embargo, detrás de ese desempeño positivo del turismo en Colombia, empiezan a aparecer señales que podrían frenar el impulso si no se abordan retos estructurales de fondo.
Así lo advierte un análisis de KPMG, que si bien reconoce el crecimiento sostenido entre 2022 y 2025, subraya que el sector enfrenta riesgos que podrían traducirse en un estancamiento del turismo en Colombia si no se fortalecen aspectos como infraestructura, diversificación de mercados emisores y competitividad regional.
Las cifras récord del turismo en Colombia
En 2023, Colombia alcanzó un récord histórico al registrar 5.869.869 visitantes no residentes, lo que representó un incremento del 24,3 % frente a 2022. De ese total, 3.841.675 correspondieron a extranjeros no residentes —sin incluir ciudadanos venezolanos—, lo que consolidó al país como uno de los destinos de mayor dinamismo en América Latina.
Durante 2024, aunque el cierre anual aún no estaba disponible al momento del análisis, las cifras acumuladas entre enero y octubre confirmaron la tendencia positiva. En ese periodo, el país recibió 3.664.677 extranjeros no residentes, un aumento del 10,2 % frente al mismo lapso de 2023. El total de visitantes no residentes llegó a 5.325.486, con un crecimiento del 9,4 %.
El año 2025 mantuvo el crecimiento en turistas extranjeros, que alcanzaron 4.677.267 viajeros, un 3,8 % más que en 2024. Sin embargo, el dato que encendió las alertas fue la caída en el total de visitantes no residentes, que descendió a 6.496.458, una disminución del 8,1 % frente al año anterior.
La principal razón fue la reducción significativa en la llegada de colombianos residentes en el exterior, un segmento que había impulsado la recuperación del sector en los años previos.
Los retos del turismo en Colombia para que no se estanque
De acuerdo con KPMG, esta tendencia en 2025 “debe ser una señal de alerta para el sector turístico en Colombia”, dado que no solo han caído los turistas colombianos no residentes, sino que el ritmo de crecimiento de los turistas extranjeros “se ha desacelerado significativamente respecto a los años anteriores”.
Uno de los puntos críticos identificados es la alta concentración en Estados Unidos como principal país emisor de turistas hacia Colombia, en gran parte por la comunidad colombiana residente allí.
Factores como la revaluación del peso, el incremento en el precio de los tiquetes aéreos y el temor de viajar desde Estados Unidos han incidido en la caída de este flujo. Esta dependencia representa un riesgo estructural: una variación en condiciones económicas o migratorias en ese país impacta directamente el turismo en Colombia.
KPMG advierte que será clave diversificar mercados emisores, fortaleciendo la conectividad regional en Sudamérica y ampliando la presencia en mercados como Canadá, con el fin de reducir la vulnerabilidad frente a un solo origen predominante.
Puede interesarle leer: Neobanco Revolut abrió lista de espera para clientes y ya tiene app en Colombia
Otro reto estructural es la infraestructura turística. Aunque ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena han avanzado en oferta hotelera y en turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos), persisten déficits en zonas naturales y destinos emergentes.
El informe subraya que, si Colombia quiere consolidar su posicionamiento como destino de naturaleza, debe invertir en infraestructura que permita recibir más visitantes sin deteriorar el ecosistema. A ello se suma la necesidad de fortalecer condiciones de seguridad, un factor que incide directamente en la percepción internacional del país.
La profesionalización del sector también aparece como un elemento determinante. Colombia compite en el Caribe con destinos consolidados como México y las islas caribeñas; en la región amazónica con Brasil; y en los Andes con Ecuador y Perú. Mejorar conectividad, formación del talento humano y estándares de servicio es clave para elevar la competitividad frente a estos mercados.
El balance general muestra que el turismo en Colombia posee un potencial sobresaliente para consolidarse como uno de los motores económicos del país. La recuperación posterior a 2022 evidenció la capacidad de atraer visitantes en un entorno global complejo.
Puede interesarle: Universidades públicas en Colombia están ahogadas por alta deuda pensional y bajos ingresos: solo una es autosostenible
No obstante, el cambio en la dinámica de 2025 introduce un nuevo debate: el crecimiento ya no está garantizado por inercia. Mantener el ritmo exigirá decisiones estratégicas en promoción internacional, conectividad aérea, infraestructura sostenible y diversificación de mercados.