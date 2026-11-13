Mauricio Guzmán es el nuevo vicepresidente de empresas de Banco de Occidente

La Junta Directiva de Banco de Occidente designó a Mauricio Guzmán Carvajal como vicepresidente de empresas. El órgano rector tomó la determinación en su sesión de este viernes 13 de noviembre.
Guzmán cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector financiero, destacándose su experiencia en la banca, tesorería, inversiones, mercado de capitales y gestión comercial.
Su llegada formal al cargo se oficializará a inicios de diciembre, cuando inicie sus nuevas funciones como vicepresidente de empresas.
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¿Quién es Mauricio Guzmán?
Es economista de la Universidad de los Andes y tiene una especialización en finanzas de la Universidad Javeriana.
A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones de alta responsabilidad en entidades como
Bancolombia, Alianza Valores, Profesionales de Bolsa, Colfondos, Fiduciaria de Occidente.
Desde noviembre del 2025, se desempeña como vicepresidente de banca corporativa en la entidad, liderando estrategias de crecimiento, relacionamiento y desarrollo de negocios.