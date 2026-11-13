Grupo Aval y 24 de sus entidades reciben certificación Friendly Biz

Grupo Aval y 24 de sus entidades recibieron la certificación Friendly Biz. Este reconocimiento, otorgado por la Cámara de la Diversidad de Colombia, avala a las organizaciones como espacios seguros, equitativos y libres de discriminación para la comunidad LGBT+, el talento, los clientes y los proveedores.
El conglomerado se unió a la Cámara en 2018 y recibió su primera certificación en 2021. No obstante, esta es la primera vez que la entidad otorga esa cantidad de reconocimientos a compañías de un mismo grupo empresarial.
Paula Durán, vicepresidenta de sostenibilidad y proyectos estratégicos de Grupo Aval, destacó que este hito pone de relieve cómo la implementación de esas prácticas le ha permitido a la empresa “no solo hacer las cosas diferentes, sino realmente ponernos en los zapatos del otro y crecer con una visión consolidada”.
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“Tenemos una responsabilidad de abrir esos espacios para la diversidad, para la inclusión, para ponernos en los zapatos del otro, para entender sus realidades y diferencias, y sobre eso construir organizaciones mejores, construir un entorno en donde todos los que estamos acá podamos desarrollarnos y cumplir con ese propósito que nos hemos puesto de ser el aval de millones de colombianos”, destacó Durán.
Por su parte, Felipe Cárdenas, presidente de la Cámara de la Diversidad, resaltó el papel que han tenido la compañía y sus filiales en la apertura de esta conversación, desde un abordaje “más técnico, muy pedagógico, con buena terminología y conceptos”, además de “cero ideología”.
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Cabe destacar que, a lo largo del proceso, 8.743 colaboradores se formaron en temas de inclusión empresarial, fortaleciendo capacidades para construir entornos laborales más accesibles, respetuosos y diversos.
A eso se suma que varias entidades vienen trabajando en el desarrollo de productos, servicios y modelos de atención que les permiten responder a las necesidades de diferentes poblaciones y mejorar la experiencia de clientes tradicionalmente subatendidos.
También es importante resaltar que, en algunos casos, el reconocimiento correspondió a una recertificación.