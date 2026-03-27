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Ecopetrol iniciará construcción del megaproyecto eólico más grande de Colombia: estará en La Guajira

La previsión del presidente de la compañía, Ricardo Roa, es que su operación comience a finales de 2027.

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Parque eólico Windpeshi de Enel Green Power
El parque eólico Windpeshi era de Enel Green Power, pero fue adquirido por Ecopetrol en 2025. Imagen: archivo Enel Colombia

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El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, confirmó este viernes en la Asamblea de Accionistas que la empresa comenzará la construcción del megaproyecto eólico más grande de Colombia.

Se trata de Windpeshi y está ubicado en La Guajira, entre los municipios de Uribia y Maicao.

“La semana entrante vamos a iniciar la construcción del proyecto eólico más grande del país, (son) 205 MW que esperemos estar poniendo en funcionamiento hacia finales de 2027”, dijo el ejecutivo.

Y añadió: “Esto es reducción de costos y emisiones, así como energía para La Guajira”, al tiempo que señaló que podría eventualmente pensarse en exportar el energético hacia países como Panamá, Ecuador, Perú y Venezuela.

Así es el megaproyecto eólico más grande de Colombia que iniciará construcción

El parque eólico quedó en manos de la estatal a mediados de 2025, luego de comprar el 100 % de las acciones de la compañía Wind Autogeneración S.A.S., sociedad controlada por Enel Colombia.

Windpeshi megaproyecto eólico de Ecopetrol
Windpeshi fue comprado por Ecopetrol en 2025. Imagen: Ecopetrol

De acuerdo con Ecopetrol, se espera que el megaproyecto de energía renovable aporte un promedio de 1,006 GWh/año, lo que corresponde aproximadamente a entre el 8 % y 9 % de la demanda de energía total del grupo.

Además, cuando entre en operación, aportará a la optimización del costo energético y al compromiso para acelerar la transición energética en Colombia, con un beneficio de descarbonización de aproximadamente 4,8 millones de toneladas de CO2, e inversiones estimadas en US$350 millones entre 2025 y 2027.

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