El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, confirmó este viernes en la Asamblea de Accionistas que la empresa comenzará la construcción del megaproyecto eólico más grande de Colombia.
Se trata de Windpeshi y está ubicado en La Guajira, entre los municipios de Uribia y Maicao.
“La semana entrante vamos a iniciar la construcción del proyecto eólico más grande del país, (son) 205 MW que esperemos estar poniendo en funcionamiento hacia finales de 2027”, dijo el ejecutivo.
Y añadió: “Esto es reducción de costos y emisiones, así como energía para La Guajira”, al tiempo que señaló que podría eventualmente pensarse en exportar el energético hacia países como Panamá, Ecuador, Perú y Venezuela.
Así es el megaproyecto eólico más grande de Colombia que iniciará construcción
El parque eólico quedó en manos de la estatal a mediados de 2025, luego de comprar el 100 % de las acciones de la compañía Wind Autogeneración S.A.S., sociedad controlada por Enel Colombia.
De acuerdo con Ecopetrol, se espera que el megaproyecto de energía renovable aporte un promedio de 1,006 GWh/año, lo que corresponde aproximadamente a entre el 8 % y 9 % de la demanda de energía total del grupo.
Además, cuando entre en operación, aportará a la optimización del costo energético y al compromiso para acelerar la transición energética en Colombia, con un beneficio de descarbonización de aproximadamente 4,8 millones de toneladas de CO2, e inversiones estimadas en US$350 millones entre 2025 y 2027.