Ecopetrol activa plan para reactivar Windpeshi, proyecto clave de energía eólica en La Guajira

Ecopetrol anunció el inicio de un proceso de acercamiento con las comunidades Wayuu ubicadas en el área de influencia del proyecto eólico Windpeshi, en jurisdicción de los municipios de Uribia y Maicao (La Guajira), con el propósito de reactivar su construcción.
La compañía adquirió esta iniciativa el pasado 25 de julio de 2025 y busca consolidarlo como una de las iniciativas más relevantes en materia de energías renovables en el país.
Hasta ahora se han realizado 15 de las 30 visitas programadas a las comunidades, en las que Ecopetrol se ha presentado formalmente como nuevo propietario del parque eólico y ha socializado el plan de trabajo de sus equipos social, ambiental, de ingeniería, gestión inmobiliaria y seguridad física. En estos encuentros también se han compartido los cronogramas para retomar la construcción del parque y su línea de transmisión.
De acuerdo con Felipe González, gerente de Proyectos Guajira de Ecopetrol, las comunidades han manifestado su interés en que el proyecto avance, destacando que la suspensión de Windpeshi provocó que varias familias tuvieran que migrar a otras regiones en búsqueda de oportunidades.
Recomendado: Masificación de la energía eólica en Colombia: ¿Una utopía para el país?
El ejecutivo señaló que el apoyo de las autoridades tradicionales y de los habitantes está sujeto a que se respete su derecho a la participación, así como sus usos, costumbres y necesidades.
El proceso de socialización ha contado con la participación de más de 40 profesionales de distintas áreas de Ecopetrol y con el acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio del Interior, las oficinas municipales de asuntos indígenas y la Fuerza Pública.
La agenda de trabajo se ha desarrollado bajo concertación previa con las comunidades.
La empresa espera completar las jornadas en noviembre y reactivar también los encuentros de seguimiento y recepción de acuerdos de consulta previa que habían sido protocolizados por el anterior propietario del proyecto.
Estos acuerdos incluyen compromisos en materia de agua, educación, salud y proyectos de inversión social estratégica.
Windpeshi contará con una capacidad instalada de 205 megavatios y 41 aerogeneradores, lo que lo convertirá en uno de los parques eólicos más grandes del país y el primero operado en su totalidad por Ecopetrol.
Recomendado: Ecopetrol compró a Wind Autogeneración, propietaria del proyecto eólico Windpeshi en La Guajira
Su entrada en operación está prevista para 2028 y se estima que evitará la emisión de más de 140.000 toneladas de CO₂ al año, equivalente a retirar cerca de 90.000 vehículos de circulación.
Con este proyecto, en línea con Ecopetrol, se busca fortalecer la estrategia de transición energética, al mismo tiempo que genera beneficios sociales y ambientales para las comunidades de La Guajira y contribuye a la diversificación de la matriz energética del país.