Colombia ya tiene 14 nuevos proyectos de regasificación: hay apuestas en el Caribe y el Pacífico

En Colombia existen 14 proyectos de regasificación con alto potencial. El que existe actualmente es SPEC (Sociedad Portuaria El Cayao) localizado en Cartagena, que es operado por Promigas. Pero también hay otros grandes como Ciénaga LNG, Pacific LNG, Ballena, Coveñas, Brisa Terminal y Andes Energy Terminal, los cuales son operados por la Sociedad Portuaria de Ciénaga, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), Ecopetrol, TransEnergy, Corban y Andes Energy. Estos puntos se ubican tanto en la zona del Caribe como en el Pacífico colombiano.
Entre los proyectos pequeños y medianos de regasificación se encuentran Bravo Petroleum, RDP Pacífico, Palermo LNG, Jaguar, Puerto Antioquia, TransferPort y Caribe LNG.
Tomás González, exministro de Minas y Energía y director del CREE, (Centro Regional de Estudios de Energía), manifestó que todos los proyectos de regasificación, unidos, suman cerca de 2.500 millones de pies cúbicos, a lo que agregó que la buena noticia es que las empresas y el sector privado han respondido a la necesidad derivada del faltante del energético con estos 14 proyectos para importar gas natural licuado.
Sin embargo, a pesar de que lo anterior pueda ser una noticia positiva, existen retrasos en proyectos clave a causa de la incertidumbre regulatoria. También hay sobreinversión y subutilización futura de la infraestructura, así como una alta concentración en el mercado.
Las últimas proyecciones de la industria gasífera en Colombia también revelaron que existen posibilidades de un aumento de 39% en el déficit de gas que ya enfrenta este mercado. González añadió que en caso de que lo anterior se vuelva realidad, el déficit sería de cerca de 120 millones de pies cúbicos diarios, lo que equivale a entre 12% y 15% de la demanda del país.
Por su parte, el presidente de Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, señaló que el déficit de gas actual es de 23 %. También mencionó que será necesaria la extracción de hidrocarburos (petróleo y gas) a través de fracking, señalando que esto incrementaría hasta cuatro veces la posibilidad de que se explote gas en Colombia.
“Qué bueno pudiésemos tener ese gasoducto funcionando, pero hay kilómetros absolutamente inservibles y esto no sería en dos años, sino que se tendrían que hacer inversiones gigantescas que van a durar entre dos y cinco años”, expresó frente al tema de Venezuela.
Más indicadores sobre el sector
El director del CREE volvió a señalar que en la industria las reservas probadas han disminuido de manera constante por lo menos desde 2021, indicando que para 2024 estas se encontraron en menos de seis años, mientras que la producción anual no mostró cifras en ascenso.
Recordó que, según cifras de Ecopetrol, el faltante de gas aumentará entre 2026 y 2030, y que será el energético producido en yacimientos marinos, como por ejemplo Sirius, localizado en el mar Caribe, el que aportaría para satisfacer la demanda. Sin embargo, indicó que sigue habiendo faltante de gas en los periodos mencionados.
A la vez, enfatizó que la importación de gas para abastecer la demanda interna, por ejemplo, en el sector residencial y en pequeños comercios, se profundizó en 2025 y que seguirá esta tendencia en 2026 y 2027; lo anterior lo señaló con base en cifras del Gestor del Mercado.
El incremento en el precio del energético
González indicó que en 2022 el precio del gas subió a US$6 por cada MBTU en el mercado primario. Sin embargo, en 2025 el costo llegó a US$10,6, lo que significó un incremento de 76 %. Lo anterior significa que, si el gas es más costoso dentro de la cadena, esto finalmente termina impactando las tarifas para los usuarios.