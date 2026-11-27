En el retorno a las operaciones regulares de contado (spot) tras el festivo en Estados Unidos, la cotización del dólar en Colombia profundizó su fase correctiva y quebró a la baja la barrera de los $3.500.
Al cierre de la jornada de este viernes, la tasa de cambio se ubicó en $3.488, lo que representó una caída de $61,70 frente a la referencia Next Day del jueves ($3.549,70) y de $67 respecto al último cierre spot del miércoles ($3.555).
Con este ajuste, el billete verde logró revertir el fuerte rally de comienzos de semana —cuando llegó a tocar máximos intradiarios de $3.691,90— para cerrar el balance semanal con un retroceso de $20 frente al cierre del viernes anterior ($3.508).
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Este viernes, la divisa abrió a la baja en $3.515, marcó un techo diario de $3.521,39 y descendió hasta un mínimo de $3.470,15.
De acuerdo con JP Tactical, el monto negociado alcanzó los US$1.168,9 millones, una participación que la firma calificó como sólida, dado que acompaña el ajuste técnico dentro del rango estimado por su modelo táctico.
Por su parte, Acciones & Valores destacó que la normalización en la profundidad del mercado de contado permitió la reaparición de oferta local de dólares, respaldada por la mejora en la percepción de ingresos externos.
En los mercados financieros internacionales, la moneda estadounidense registró un repunte al cierre de la semana que contrastó con el desempeño de la divisa local. El índice DXY avanzó un 0,36 % hasta situarse en 104,03 puntos, retomando niveles por encima de las 104 unidades.
Petróleo cierra su primera semana al alza en un mes
En los mercados globales de materias primas, los precios del crudo registraron un retroceso diario en sus referencias de cierre, pero lograron asegurar su primera ganancia semanal tras cuatro semanas consecutivas de pérdidas.
El petróleo Brent cedió un 1,71 % diario hasta los US$90,10 por barril (llegando a rondar los US$97 en las referencias de mercado por la prima geopolítica). Por otro lado, la referencia WTI perdió un 1,04 %, ubicándose en US$82,81 por barril.
El balance semanal positivo de los hidrocarburos respondió al recrudecimiento de la ofensiva contra infraestructura energética en Medio Oriente, marcada por el ataque de rebeldes hutíes contra la refinería saudí de Jazan —que obligó a la suspensión parcial de sus operaciones tras el reciente ataque a Ras Tanura— y el impacto reportado a un buque en el estrecho de Ormuz.
Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,45 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2028 terminaron en 12,269 % desde los 12,352 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 13,260 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 13,307 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 13,271 %; la jornada anterior se ubicaron en 13,350 %.
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