El Gobierno De la Espriella, expidió un decreto que reglamenta el mecanismo de cobertura del riesgo de deslizamiento del salario mínimo en el sistema pensional colombiano.
La norma busca devolverle estabilidad al mercado de rentas vitalicias y a los trabajadores en proceso de jubilación, luego de que el Consejo de Estado dejara sin efecto temporal el decreto emitido por el gobierno anterior.
Esta discusión cobra relevancia en momentos en que el país se prepara para negociar el salario mínimo del año 2027 en el seno de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, creada por la Ley 278 de 1996.
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De acuerdo con el mandato legal, la fijación del salario mínimo debe responder a criterios técnicos: la meta de inflación fijada por el Banco de la República, el incremento de la productividad acordado en el comité tripartito, el Producto Interno Bruto (PIB) y la contribución del trabajo al ingreso nacional.
¿Qué es el deslizamiento del salario mínimo?
El deslizamiento del salario mínimo es la diferencia que se genera cuando el salario mínimo mensual sube por encima de la inflación anual. Debido a que, por mandato legal, las pensiones mínimas deben ajustarse cada año en el mismo porcentaje en que sube el salario mínimo, las aseguradoras necesitan proyectar cuánto crecerán esas mesadas a lo largo de los años para saber cuánto dinero exigir al trabajador al momento de jubilarlo.
Para evitar arbitrariedades y cálculos desmedidos, el decreto establece una fórmula simplificada. De acuerdo con la norma, el parámetro para proyectar el crecimiento real de las mesadas será el promedio aritmético del crecimiento de la productividad acordada en la mesa tripartita durante los últimos diez años observados al momento de emitir la renta vitalicia.
Además, el resultado se expresará como un porcentaje redondeado a dos cifras decimales y nunca podrá ser inferior a cero. La Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda comunicará oficialmente este porcentaje dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año.
Las aseguradoras deben calcular las reservas de las pólizas con este indicador. Si los incrementos reales fijados por el Gobierno superan esta proyección, el mecanismo estatal garantiza la reserva matemática para cubrir la diferencia y asegurar que el beneficiario reciba la totalidad de su mesada pactada.
El Ministerio de Hacienda enviará anualmente a la Comisión Permanente de Concertación una proyección del costo fiscal que representa cada punto de incremento del salario mínimo por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
El frenazo judicial al decreto del gobierno Petro
La expedición de este nuevo decreto era un paso urgente tras la crisis desencadenada por el Decreto 1485 de 2025, expedido durante la administración de Gustavo Petro. Dicha norma redujo de forma drástica la compensación a cargo del Estado y trasladó el riesgo de los incrementos salariales políticos directamente a las aseguradoras y a los afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).
Gremios como Asofondos y Fasecolda, junto con varias aseguradoras, demandaron la norma argumentando que volvía impagable la compra de pensiones.
Este mes, el Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del Decreto 1485 tras evidenciar un vicio de procedimiento originario: los ministerios de Hacienda y del Trabajo omitieron el trámite obligatorio de solicitar el concepto previo de «abogacía de la competencia» ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Como consecuencia de la medida cautelar, recobró vigencia temporal el antiguo Decreto 036 de 2015 mientras concluye el juicio de fondo.
El presidente de Asofondos, Andrés Velasco, ha enfatizado que las decisiones en materia de salario mínimo y pensiones no son simples cifras teóricas, sino que tienen un impacto directo en el bienestar de los hogares.
Velasco explicó que la incertidumbre y la falta de cobertura provocadas por la norma anterior encarecieron el capital necesario para comprar una renta vitalicia de $350 millones a cerca de $550 millones. En la práctica, esto obligaba a un trabajador promedio a cotizar unos cinco años adicionales para lograr una pensión mínima.
Esto se tradujo en una caída dramática de las rentas vitalicias, de acuerdo con el gremio: mientras en 2025 cerca de 9.000 colombianos adquirieron rentas vitalicias, a octubre de 2026 la cifra apenas llegaba a 4.000. Esto significa que cerca de 5.000 familias quedaron excluidas de la posibilidad de jubilarse.
El encarecimiento de las pólizas también provocó un incremento del 30 % en el costo del seguro previsional de invalidez y sobrevivencia, además de acelerar el desacumulado del Fondo de Garantía de Pensión Mínima y generar presiones de financiamiento en las pensiones públicas a cargo de Colpensiones.
Velasco recordó que el salario mínimo es un precio fundamental en la economía. En Colombia, el 55 % de los trabajadores pertenecen al sector informal —cifra que llega al 83 % en las zonas rurales—. Cuando el Gobierno decreta incrementos salariales desmedidos por encima de la inflación, los ingresos de los informales no aumentan, pero los bienes y servicios que consumen sí se encarecen. Por ello, concluye que los aumentos salariales irresponsables terminan empobreciendo a las poblaciones más vulnerables.
Con la entrada en vigencia del Decreto 1815 de 2026, el Gobierno busca devolver la certidumbre técnica a la mesa de concertación salarial y reactivar el mercado pensional bajo reglas sostenibles y transparentes para los futuros pensionados del país.
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