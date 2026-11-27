Para una persona que necesita medicamentos de manera permanente, una demora en la entrega no es un simple inconveniente: puede significar interrumpir un tratamiento, tener que desplazarse varias veces o pasar horas esperando una respuesta. Por eso, cualquier cambio en el servicio farmacéutico de una EPS tiene un impacto directo en la vida de sus afiliados.
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En Bogotá, la situación involucra a una población numerosa. EPS Sanitas reportó 1.780.865 afiliados activos en la capital y 6.075.194 en todo el país, con corte al 30 de septiembre de 2026. Esto significa que las novedades en la entrega de medicamentos pueden afectar a una parte importante de los usuarios del sistema de salud.
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La atención farmacéutica en la ciudad atraviesa un periodo de ajustes desde el 1 de noviembre, cuando Colsubsidio asumió la entrega de los medicamentos que estaban a cargo de Cruz Verde. La transición estuvo acompañada de reportes de filas, demoras y dificultades para recibir tratamientos, especialmente durante los primeros días de operación.
Ahora, Sanitas comunicó nuevas instrucciones para los pacientes que requieren medicamentos de tratamientos especializados y aquellos que no están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Para este grupo, la EPS estableció sedes específicas de atención en Bogotá, con horarios y condiciones que conviene revisar antes de desplazarse.
¿En qué puntos deben reclamar los medicamentos algunos afiliados de EPS Sanitas?
Esta semana EPS Sanitas informó a sus afiliados que serán cinco sedes del Servicio Farmacéutico Colsubsidio las encargadas de la entrega de medicamentos de tratamientos especializados y no PBS, estos últimos asociados a prescripciones mediante MIPRES. Los puntos indicados son:
- Clínica Colombia: calle 23 # 66-46, segundo piso, edificio de consultorios. La atención ambulatoria es de lunes a sábado, de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. Para egresos hospitalarios y urgencias hay atención las 24 horas.
- Portal Norte: avenida carrera 45 # 176-31, piso 1. Atiende de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., y los sábados, de 6:00 a. m. a 5:00 p. m.
- Calle 26: calle 27 # 25-45, local 3. El horario es de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 7:00 p. m., y los sábados, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Unicentro de Occidente: carrera 111C # 86-74, local 102. Atiende de lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Clínica Roma: carrera 80 # 53-20 sur, local 3. La atención ambulatoria funciona de lunes a sábado, de 6:00 a. m. a 7:00 p. m. Los egresos hospitalarios y las urgencias tienen servicio las 24 horas.
Esta distribución es importante porque no todos los medicamentos se reclaman necesariamente en los mismos puntos. Por eso, antes de salir de casa, los afiliados deben verificar cuál es la sede asignada para su fórmula y el tipo de tratamiento que reciben.
¿Qué pasó con el cambio de Cruz Verde a Colsubsidio?
El cambio de operador comenzó el 1 de noviembre de 2026. Desde esa fecha, Colsubsidio asumió la dispensación de los medicamentos PBS que anteriormente entregaba Cruz Verde en Bogotá. La transición también se relaciona con el proceso iniciado el 1 de octubre para los medicamentos no PBS que estaban a cargo de Audifarma.
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La diferencia entre ambos grupos es relevante para los pacientes. Los medicamentos PBS están incluidos en el Plan de Beneficios en Salud, mientras que los no PBS no hacen parte de esa lista y requieren una prescripción especial mediante MIPRES, el mecanismo utilizado para gestionar este tipo de tecnologías y tratamientos.
En las semanas posteriores al cambio, usuarios reportaron largas filas y dificultades para reclamar sus fórmulas. La situación llevó a que la Superintendencia Nacional de Salud realizara seguimiento a Sanitas y Colsubsidio para revisar los avances del plan de acción destinado a estabilizar la operación.
En una actualización divulgada en noviembre, la EPS presentó un balance de la operación desde que Colsubsidio asumió el servicio en Bogotá. De acuerdo con Sanitas, se han entregado 226.078 medicamentos, se han dispensado 119.116 fórmulas y se han realizado 4.317 entregas a domicilio. La entidad reportó una efectividad de entrega del 88 %.
La EPS también informó que continúa reforzando la atención con personal adicional y cajas rápidas para atender fórmulas de hasta dos medicamentos. A esto se suma la ampliación de la capacidad de entrega a domicilio. Para solicitar este servicio, los afiliados pueden ingresar a la plataforma de medicamentos de Colsubsidio.
Sanitas aseguró que los medicamentos que deben entregarse están contratados con Colsubsidio y señaló que no existe desabastecimiento de esos productos. Esta precisión corresponde a la posición comunicada por la EPS en su actualización sobre la operación.
Fórmulas médicas de noviembre fueron extendidas
Otra de las medidas que deben tener presentes los pacientes es la ampliación de la vigencia de las fórmulas médicas. Sanitas informó que aquellas que vencían en cualquier día de noviembre fueron extendidas hasta el 30 de ese mes.
Esto busca dar más margen a los afiliados durante el proceso de estabilización del servicio. Por ejemplo, una persona cuya fórmula vencía el 20 de noviembre podrá acogerse a la extensión hasta el día 30, de acuerdo con la instrucción comunicada por la EPS.
La entidad también recomendó que quienes todavía tengan medicamentos disponibles y cuenten con una fórmula vigente esperen un tiempo prudencial antes de acercarse a reclamarlos. El propósito es evitar desplazamientos innecesarios mientras avanza el ajuste de la operación.
Además, Sanitas pidió a los usuarios acudir a los dispensarios a partir de los horarios establecidos para cada sede y no antes de su apertura, con el fin de evitar filas anticipadas.
Hay otra diferencia que puede evitar confusiones: los medicamentos de control especial tienen un esquema particular de entrega en Bogotá. Según la información publicada por Sanitas, estos medicamentos continuarán dispensándose a través de determinadas sedes de Cruz Verde hasta el 31 de diciembre de 2026.
Por eso, los pacientes que requieren este tipo de tratamientos no deben asumir que el cambio general a Colsubsidio también aplica automáticamente para ellos. La EPS debe informarles cuál es el punto asignado y cualquier modificación en la atención.
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La prioridad para los pacientes es mantener la continuidad de sus tratamientos. Aunque la EPS reporta avances en la operación, el proceso de estabilización sigue siendo un asunto central para los usuarios que dependen de la entrega oportuna de sus medicamentos.