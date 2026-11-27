La Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (Andemos) dio a conocer una serie de propuestas sobre los cambios al IVA en Colombia planteados para los carros eléctricos en la reforma tributaria de la Ley Rescate del gobierno De la Espriella.
La agremiación explicó que Colombia enfrenta un gran desafío fiscal y consideró necesario que todos los sectores contribuyan a fortalecer las finanzas públicas.
En ese contexto, el gremio señaló que es posible establecer una tarifa diferencial de IVA en Colombia del 10 % para los vehículos eléctricos e híbridos —el doble de la tarifa vigente— como una alternativa que permite aumentar el recaudo y preservar la dinámica económica.
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Así mismo, advirtió que elevar el IVA del 5 % al 19 % en un solo paso podría generar una contracción cercana al 50 % en el mercado de vehículos nuevos, de acuerdo con la encuesta del Observatorio Andemos.
“La dimensión económica del sector explica la importancia de evaluar integralmente estos efectos. El sector automotor genera aproximadamente 434.000 empleos y aporta más de $35,5 billones anuales en impuestos nacionales y territoriales, directos e indirectos. Además, registra un multiplicador económico de $1,73 por cada peso invertido”, señala el informe.
¿Cuándo podría subir el IVA en Colombia a carros eléctricos?
El comunicado agregó que el impacto también se reflejaría en la inversión dentro del país. Según Andemos, el 70,4 % de los encuestados prevé suspender, reducir o aplazar proyectos de inversión ante un incremento del IVA en Colombia de esta magnitud.
“La propuesta del 10 % tiene, además, sustento técnico. El informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios de 2021, elaborado con el acompañamiento de la OCDE, la DIAN y el Ministerio de Hacienda, recomendó sustituir la tarifa reducida del 5 % por una tarifa diferencial similar a la planteada por Andemos”, puntualizó la entidad.
Hay que tener en cuenta que, entre enero y octubre de 2026, se matricularon 129.488 vehículos eléctricos e híbridos, equivalentes al 46,2 % del mercado de vehículos nuevos.
“Entendemos que Colombia necesita mayores ingresos fiscales y que todos debemos contribuir a ese propósito. El sector automotor está dispuesto a hacer su aporte. Sin embargo, las decisiones tributarias deben considerar también la capacidad de pago de los ciudadanos y sus efectos sobre el empleo, la inversión y la actividad económica”, afirmó Andrés Chaves, presidente ejecutivo de Andemos.
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Finalmente, el gremio propuso mantener la tarifa del 5 % hasta el 30 de junio de 2027 y establecer a partir de esa fecha el IVA diferencial del 10 %. “Este periodo de transición permitiría respetar los pedidos y contratos formalizados antes de la entrada en vigor de la nueva tarifa, dar previsibilidad a las empresas y proteger las inversiones en curso”, concluyó el comunicado.