En medio de las iniciativas que se siguen dando a conocer para la Ley Rescate del gobierno De la Espriella, llegan propuestas sobre los cambios que podrían darse en el cobro del IVA en Colombia.
De acuerdo con el Gobierno, uno de los ejes centrales es modificar y aumentar este tipo de impuestos para una serie de productos y servicios de muy alta demanda.
El IVA en Colombia, según propone el Ejecutivo, debería subir sus tarifas, pero garantizando la devolución de ese pago a los millones de hogares de más bajos ingresos en el país.
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Sin embargo, esta medida no parece tener el respaldo político que requiere para su aprobación, por lo que, en medio de reuniones con bancadas, surgen nuevas alternativas.
Lo que se espera del IVA en Colombia
Justamente una de las más importantes llegó desde el Centro Democrático. En reunión con representantes del gobierno De la Espriella, sus integrantes aseguraron que no apoyan aumentar el IVA en Colombia, pero sí ven posible reactivar jornadas como los tres días en los que no se cobraba ese impuesto para algunos productos.
“Planteamos otros temas aquí, por ejemplo, la eliminación de las contralorías departamentales; eso traería un ahorro de 3 billones. Ampliar el régimen simple y los 3 días sin IVA para los colombianos”, dijo el expresidente Álvaro Uribe, tras su encuentro con el Gobierno.
Esas jornadas de descuento solamente se establecerían si el Ejecutivo decide incluirlas dentro del proyecto o si, a su turno, apoya su proposición de adición.
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Esa bancada ha dejado en claro que no va a respaldar nada que tenga que ver con aumentar el IVA a la canasta familiar, incluyendo más impuestos al sector agropecuario, insumos, fertilizantes y maquinaria.