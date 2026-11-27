ISA anunció cambios en algunos de sus cargos corporativos. Puntualmente, las novedades se concentran en la vicepresidencia de estrategia y en las direcciones de gestión de estrategia corporativa e innovación corporativa.
Según informó la filial de Ecopetrol, el pasado 5 de noviembre, Olga Patricia Castaño Díaz finalizó su periodo como presidenta en encargo de ISA. A partir de la fecha, y tras finalizar su periodo de vacaciones, se reincorpora al equipo como vicepresidenta de estrategia.
En consecuencia, Ana María Mora Luna finaliza su encargo en esa vicepresidencia y retoma su cargo como directora de gestión de estrategia corporativa.
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ISA también dio a conocer que, en la misma fecha, Santiago Hoyos Sierra concluyó su encargo en la dirección de gestión de estrategia corporativa y se reintegra al cargo como director de innovación corporativa.
Por su parte, Camilo Upegui Londoño culmina su encargo en esa dirección y continúa como especialista de innovación.
La compañía agradeció a todos los directivos por la labor prestada durante el ejercicio de sus respectivos encargos.