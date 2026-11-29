Noviembre fue un mes más seco de lo normal. Durante este periodo, los embalses del país alcanzaron un nivel del 75,98 %, alejándolos de la meta del 80 %.
Así lo advirtió la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, quien presentó una radiografía de la situación actual que se atraviesa en el frente energético y qué tan cerca estamos de que se adopte un racionamiento de energía.
De acuerdo con la ministra, en noviembre los embalses registraron menos de la mitad de lo que normalmente reciben en esa época del año. De hecho, destacó que es el registro más bajo para ese periodo desde 1982.
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La funcionaria también señaló que, aunque las medidas de ahorro han contribuido a evitar un descenso mayor, la falta de lluvias ya empieza a reflejarse en los embalses. El desafío será administrar las reservas para garantizar el abastecimiento hasta mayo de 2027.
“Hoy la batería del país carga 75,98 % y, en lugar de cargarse, ya empezó a descargarse. No fue falta de esfuerzo, fue falta de lluvia”, indicó.
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Respecto a si va a ser necesario adoptar medidas para racionar la energía, Arboleda destacó que desde la cartera se viene trabajando para evitarlo. Así mismo, enfatizó que el riesgo está ligado tanto a la operación de las térmicas como al consumo.
“No les voy a decir que el riesgo no existe. Pero si les digo de qué depende: que las térmicas generen al máximo, en noviembre pasaron en promedio de 83 a más de 95 gigavatios hora al día, y de que consumamos menos, una tarea que es de todos”, añadió.
La meta, según señaló, es reducir el consumo de energía por debajo de lo previsto. Esto de la mano de la implementación de buenas prácticas por parte de los hogares, los comercios y las industrias.
“Esto ya no es un llamado del Gobierno Nacional. Es un acuerdo de país”, concluyó.