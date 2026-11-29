La promesa de construir 10 megacárceles, una de las banderas de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, sigue sin concretarse. La idea ganó fuerza en el debate público con el modelo de mano dura de Nayib Bukele en El Salvador y su megacárcel para 40.000 reclusos.
Sin embargo, el Gobierno aún no ha mostrado terrenos, diseños, cronogramas ni fuentes de financiación. Tampoco ha dado detalles de las asociaciones público-privadas (APP) con las que planea construirlas.
Valora Analitik conoció, mediante un derecho de petición, que el Ministerio de Justicia no registra avances. Se le preguntó por los proyectos de megacárceles, nuevas cárceles o centros de alta seguridad en estructuración, contratación o ejecución. También se pidió su ubicación, capacidad, costo, responsable, financiación, cronograma y fecha de operación.
Recibe las decisiones que mueven al país en tu correo
La cartera respondió que se han evaluado «de manera general» distintas alternativas y estrategias para aumentar la capacidad del sistema. Sin embargo, a la fecha «no se encuentra viabilizado, aprobado, ni definido ningún proyecto de construcción de un establecimiento penitenciario o carcelario para la presente vigencia».
Agregó que no existen actos administrativos ni documentos de política que formalicen el programa, que no se han establecido sedes y que no hay modelos de operación previstos.
Las obras que avanzan no son del Gobierno De la Espriella
El presidente celebró en redes la «primera megacárcel de nuestro gobierno», en La Guajira. Es el establecimiento de Riohacha, con capacidad proyectada para 1.722 personas privadas de la libertad, 476 celdas, cerca de 36.000 metros cuadrados y una inversión de $362.974 millones. Sin embargo, la obra comenzó en 2021, atravesó tres gobiernos y estuvo parada los últimos cuatro años. Es un proyecto que se desarrollaba mucho antes de su llegada al poder.
Para Miguel Samper, exviceministro de Justicia, el caso es una vara de medida: «Tenemos un ejemplo que el propio presidente acaba de inaugurar: la nueva cárcel de Riohacha. Su construcción comenzó en 2021, atravesó tres gobiernos, costó cerca de $363.000 millones y generó 1.722 cupos. Estamos hablando de cinco años solamente desde el inicio de la ejecución de la obra».
Tampoco hace parte del Gobierno Nacional la Megacárcel Metropolitana de Medellín para Sindicados, que construye el Distrito. La obra, en la vereda Pedregal Alto de San Cristóbal, tiene un avance del 47 %, capacidad para 1.339 personas y una inversión superior a los $675.000 millones. Contempla seis pabellones, cinco para 240 personas cada uno y uno especial para 139 internos. Según la Alcaldía, se terminaría en mayo del próximo año.
Samper cuestionó que se hable de 10 megacárceles sin una planeación previa: «Antes de diseñar 10 megacárceles, el Gobierno debería explicar por qué necesita ese número». Según el exviceministro, primero hay que definir «cuántos cupos necesitamos, de qué niveles de seguridad, en qué regiones y para qué tipo de población carcelaria».
Y fue enfático sobre la distancia entre el discurso y la ejecución: «Las megacárceles no empiezan a operar solamente porque el presidente pronuncie discursos enfurecidos ni se financian por generación espontánea. […] No es soplar y hacer botellas, como se dice coloquialmente».
Sobre los costos, recordó que, según cifras de la USPEC, crear 20.000 nuevos cupos podría costar alrededor de $3,8 billones, sin contar su funcionamiento.
«En momentos en que el Gobierno está haciendo malabares para cerrar semejante déficit fiscal, habría que preguntarle al presidente si le está sobrando la plata como para invertir en cárceles y no en una política criminal inteligente», afirmó.
Los tiempos no alcanzan
Según Samper, «una megacárcel puede tardar más de un período presidencial en construirse». La estructuración técnica, jurídica y financiera toma entre uno y dos años y la contratación, entre seis meses y un año adicional. La construcción tarda entre tres y cinco años. En condiciones normales, el proceso completo puede tomar de cinco a ocho años.
Con esos plazos, y sin que se conozcan terrenos, diseños, cronogramas ni fuentes de financiación, concluyó: «Resulta muy difícil que el presidente pueda dejar alguna construida y funcionando antes de agosto de 2030».
Una fuente de alto nivel con conocimiento del sistema penitenciario, que pidió no ser identificada, coincide. Calcula que el modelo de APP podría estar listo hacia febrero o marzo, pero que luego tendría que salir a licitación: «Tendrán que sacarlo a una licitación pública para que varias empresas entren a competir». Estima que la adjudicación llegaría hacia agosto. Luego vendrían las obras: «¿Cuánto se demoran? Por más de que le corran, mínimo dos años».
Sobre el cruce de gobiernos que suele afectar estos proyectos, citó la experiencia de las cárceles que comenzó a construir el expresidente Uribe: «Si Uribe no hubiera tenido dos períodos, no hubiera alcanzado a inaugurarla, no hubiera alcanzado a entregarla siquiera». En su opinión, el cierre de ese proceso también depende de otros actores: «Unos construyen la iglesia y otros celebran la misa».
La incógnita de las APP
El Gobierno ha anunciado que recurriría a inversión privada, pero no ha dado a conocer el modelo. La fuente recordó que en Colombia no hay precedentes: «Para el tema de cárceles no hay ese antecedente». Explicó que hubo un intento de estructurarlas con la CAF, pero que se fue apagando. Según la fuente, el modelo es «muy dispendioso, porque la legislación trae muchos vericuetos que enredan realmente estructurar eso. Pero sí se puede».
Las experiencias internacionales alimentan las dudas. Para la fuente, el problema está en la operación, se refiere a la alimentación, la salud, los expendios y la vigilancia.
También señaló el riesgo del incentivo económico: «Si tú construyes un hotel con 500 camas, necesitas tener todas las camas ocupadas; si no, para ti es una pérdida tener un hotel desocupado». Dijo que los empresarios de las grandes cárceles privadas en otros países «comenzaron a influir para que se endurecieran las conductas penales» para llenar sus camas.
Samper advirtió lo mismo: «Una cosa es concesionar la construcción y el mantenimiento de una cárcel y otra muy distinta es convertir la privación de la libertad en un negocio cuya rentabilidad dependa de mantener el ‘hotel lleno'». Citó el caso de Pensilvania, donde hubo jueces condenados por recibir sobornos para enviar menores a centros privados, y un estudio en Mississippi que halló que los internos de cárceles privadas permanecían en promedio 90 días adicionales presos.
¿El problema son los cupos o a quién se encarcela?
Según el reporte del INPEC con corte al 14 de octubre de 2026, la población intramural suma 101.055 personas: 83.299 condenadas, 17.414 sindicadas y 342 en actualización.
Samper citó cifras del INPEC de un hacinamiento del 23,3 % y un déficit cercano a 19.000 cupos, sin contar los 8.000 que hacen falta en estaciones de Policía y URI. Precisó que hay cerca de 17.500 detenidos preventivamente en cárceles del INPEC, «una cifra equivalente al 92 % del hacinamiento».
Y sentenció: «Si tuviéramos una justicia más eficiente, probablemente tendríamos un problema de hacinamiento considerablemente menor». Agregó: «De nada sirve que mañana tengamos 40.000 nuevos cupos si seguimos capturando al jíbaro que las organizaciones criminales reemplazan pasado mañana».
La fuente de alto nivel apunta a que el problema está en los investigados, en los indiciados, en los acusados que no han sido condenados». Estimó que en estaciones de Policía y URI debe haber «más de 26.000» personas en esa condición. Los sindicados dependen de los entes territoriales, no del INPEC.
La fuente puso en duda el tamaño de las megacárceles: «Si vamos a construir en Colombia una megacárcel de 40.000, ¿por qué no construimos 20 cárceles de 1.500 cupos?». Planteó entregarlas a departamentos como Risaralda, Caldas, Quindío, Nariño o Cauca, «que se puedan administrar y manejar», y recordó el arraigo procesal y familiar de los internos.
Sobre el costo de operar un complejo de ese tamaño, dijo: «¿Cuántos guardias se necesitan para cuidar 40.000 hombres? 15.500 más o menos». Y agregó que «si Picota puede tener 1.500 guardianes, imaginen la nómina».
Recordó también que construir no es lo más costoso: «No es construir la cárcel, es el mantenimiento de esas cárceles. Según su experiencia, las cárceles entregadas por el gobierno Uribe «a la vuelta de tres años estaban en muy mal estado, porque no había recursos para mantenerlas».
Finalmente, Samper insistió en que el éxito no debe medirse en ladrillos: «Al presidente no deberíamos medirlo por cuántas cárceles construye ni por cuántas personas encarcela, sino por cuánto logra reducir la criminalidad. El verdadero éxito de una política criminal es tener menos delincuentes, no necesitar cada vez más cárceles».