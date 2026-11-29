Colombia se encuentra en una encrucijada macroeconómica determinante para la estabilidad de sus finanzas públicas y su perfil crediticio soberano.
De acuerdo con las evaluaciones recientes de Fitch Ratings y Oxford Economics, el país enfrenta retos considerables de crecimiento y consolidación fiscal que restringen la posibilidad de una mejora en su calificación de riesgo y amenazan con generar presiones a la baja si no se atienden con medidas creíbles.
Actualmente, Fitch mantiene la calificación crediticia de Colombia en ‘BB’ con Perspectiva Estable. Sin embargo, la agencia advirtió que las grandes economías de la región —entre las que destacan Colombia y Brasil— están sujetas a fricciones fiscales y de bajo crecimiento que impiden una subida de nota y podrían desencadenar rebajas si no se abordan con planes de consolidación creíbles.
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En su análisis de los balances soberanos, Fitch identifica a Colombia como una de las naciones de América Latina con mayor deterioro en sus cuentas públicas durante 2026, compartiendo este escenario con Brasil, Paraguay y Jamaica. La calificadora señala que las iniciativas orientadas a reducir el abultado déficit fiscal se topan con un camino legislativo incierto y con el riesgo explícito de resistencia social debido a la impopularidad de las medidas requeridas.
Fitch enfatiza que la aplicación de ajustes fiscales sustanciales es indispensable para estabilizar la relación deuda/PIB. La ausencia de un plan fiscal riguroso y convincente se sitúa como el principal riesgo a la baja para la confianza de los mercados financieros y el desempeño económico general del país.
Por su parte, Oxford Economics coincide en la gravedad del diagnóstico y advierte que Colombia enfrenta la consolidación fiscal más exigente de toda América Latina para lograr estabilizar su deuda pública. Ante la baja recaudación de ingresos y la rigidez del gasto público en rubros sociales y pensionales, la firma señala que el ajuste dependerá de manera casi exclusiva de la restricción del gasto público.
No obstante, las proyecciones de Oxford Economics alertan sobre la alta probabilidad de que el país tenga dificultades para concretar la consolidación fiscal requerida, lo que podría derivar en un incremento de los costos de financiamiento y un paulatino deterioro de la confianza de los inversionistas.
La situación de Colombia no es aislada en la región. Fitch ubica a Brasil en una posición análoga, al afrontar un deterioro apreciable de su balance primario en 2026, una compleja dinámica de endeudamiento y el reto de implementar consolidaciones fiscales impopulares en medio de la fragmentación legislativa.
El panorama de Colombia y Brasil contrasta con el de otros pares latinoamericanos. Países como Chile, Ecuador y Perú registraron mejoras significativas en sus balances fiscales durante 2026, beneficiados por la cotización de las materias primas.
Proyecciones clave en los indicadores macroeconómicos
Fitch prevé que la economía colombiana continúe desacelerándose en 2027 como consecuencia de los ajustes fiscales y una postura monetaria restrictiva. En tanto, Oxford Economics indica que la inversión privada mostrará un repunte progresivo en 2027, aunque advierte que no retornará a los niveles previos a la administración de Gustavo Petro sino hasta el año 2030.
Respecto a la inflación y las tasas de interés, Fitch destaca que el Banco de la República enfrenta presiones inflacionarias derivadas de choques de oferta (como el impacto de El Niño y los precios de la energía), combinados con incertidumbres políticas internas que han desanclado las expectativas de inflación. Por su parte, Oxford Economics prevé que la inflación se mantendrá por encima de la meta oficial, anticipando una reaceleración de los precios hacia el primer trimestre de 2027. Esto obligará al emisor a mantener una política monetaria restrictiva con tasas de interés elevadas.
Por otro lado, Oxford Economics resalta que Colombia culminó en julio de 2026 la reducción de la jornada de trabajo a 42 horas semanales. Al preservarse el salario semanal protegido, esta medida incrementa el costo por hora para las empresas, lo que desincentiva la contratación formal e impone presiones adicionales sobre la inflación del sector servicios. Así mismo, la firma indica que sostener incrementos agresivos del salario mínimo resulta complejo frente al modesto crecimiento de la productividad.
Finalmente, las firmas señalaron que, tras el proceso electoral del segundo trimestre de 2026, el mapa político colombiano se reorientó hacia la derecha. Sin embargo, ambas instituciones coinciden en que la fragmentación en el Congreso será el gran obstáculo para la capacidad del Gobierno de tramitar las reformas estructurales necesarias.