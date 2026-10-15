El Gobierno Nacional definió la hoja de ruta para destrabar y acelerar los principales proyectos de infraestructura de Caldas, incluyendo las Autopistas del Café, el aeropuerto del Café y la articulación de nuevas conexiones para la concesión Pacífico 3.
Los acuerdos fueron alcanzados por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, junto al gobernador Henry Gutiérrez Ángel, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, y directivos de entidades como Inficaldas y Pro Caldas.
Cambios en Aerocafé y futura ampliación, plantea el Gobierno De La Espriella
Uno de los anuncios centrales correspondió a cambios operativos de Aerocafé, donde el Gobierno confirmó la designación de la ingeniera Claudia Pilar Calderón como representante del presidente ante el Comité Fiduciario del Patrimonio Autónomo.
De igual manera, Noguera confirmó que la próxima semana habrá reunión del comité encargado de escoger al nuevo gerente del proyecto.
La ministra explicó que la prioridad es retomar de inmediato la ejecución de los frentes de obra que ya cuentan con contratación activa, pero también conseguir recursos para la terminal de pasajeros del lado tierra y sentar las bases técnicas para una futura ampliación de la pista que habilite la llegada de vuelos internacionales.
En este punto vale recordar que el Gobierno de Gustavo Petro contrató la primera fase de Aerocafé, aunque esta solo incluyó la construcción del lado aire, es decir, de las pistas y calles de rodaje, entre otras obras.
No obstante, para la titular de la cartera, Aerocafé necesita avanzar de manera integral: “Debemos asegurar la ejecución de la pista y gestionar los recursos para la terminal, de modo que el aeropuerto pueda ponerse al servicio de los caldenses”.
El futuro de Autopistas del Café y otras megaobras
En materia de infraestructura vial de grandes corredores, el Ejecutivo ratificó la permanencia del esquema de concesión privada para garantizar los estándares de mantenimiento y atención a los usuarios en el Eje Cafetero.
En ese sentido, se confirmó que la concesión de Autopistas del Café se mantendrá activa hasta septiembre de 2027, periodo durante el cual la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estructurará un proyecto futuro para este importante corredor vial.
Lo anterior va en contravía de lo decidido por el Gobierno Petro, quien le dio fin al nuevo proyecto para las vías de la región -llamado IP Conexión Centro-, pero que ahora podría revivir durante el Gobierno De La Espriella, sobre todo porque el presidente ha dicho que su apuesta está en las asociaciones público – privadas (APP) y no en las obras públicas.
Sumado a lo anterior, la ANI aún está pendiente de definir un recurso de parte del originador, lo cual podría mantener con vida el nuevo proyecto para el futuro de Autopistas del Café.
De otro lado, la ministra de Transporte aseguró que el Gobierno destrabará tres proyectos viales prioritarios que actualmente enfrentan demoras en trámites administrativos ante la ANI y el Ministerio de Transporte, incluyendo la ejecución del puente de La María.
El compromiso apunta a resolver dichas solicitudes en las próximas semanas para que la Gobernación pueda comprometer recursos de regalías en nuevas contrataciones y consolidar el corredor mediante obras que se integrarán a la concesión Pacífico 3.
Allí también se incluirán el puente sobre el río Cauca para conectar a Pácora y el ramal La Manuela – Palestina hacia Aerocafé.