Consejo Directivo del Fondo Milagro arranca reuniones para decidir sobre reconstrucción del país tras terremoto

El Consejo Directivo del Fondo Milagro celebrará este jueves su primera sesión de trabajo con el propósito de adoptar decisiones clave para la atención de damnificados y el inicio de la reconstrucción en las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en Colombia.
Durante su intervención ante la Comisión Accidental Bicameral del Congreso de la República, el viceministro de Hacienda, Andrés Quevedo, afirmó que el patrimonio autónomo encargado de administrar los recursos ya quedó constituido y cuenta con un primer fondeo de $624.000 millones.
La primera reunión del Consejo del Fondo Milagro marca el inicio formal de su fase operativa, en donde se definirán las prioridades de intervención para las comunidades más golpeadas por el sismo.
Según lo expuesto por el funcionario, una de las primeras tareas será establecer la priorización de las actividades más urgentes sobre el territorio, así como la aprobación de manuales de contratación y las directrices administrativas para garantizar una ejecución ágil y transparente de las obras.
Para respaldar la operatividad de este vehículo financiero, el Ejecutivo expidió en los últimos días una serie de decretos que facultan a los distintos ministerios y sectores del Gobierno a preparar sus planes de acción y canalizar los recursos hacia las necesidades prioritarias que se identifiquen en los censos de damnificados.