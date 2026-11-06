Santiago Peña fue arrestado tras la crisis financiera de Ueno Bank

La crisis financiera de Ueno Bank provocó un cambio en el escenario político de Paraguay y derivó en nuevas acciones judiciales contra el expresidente Santiago Peña. Tras su destitución por parte del Senado, el exmandatario fue detenido y deberá cumplir prisión domiciliaria por orden de la Fiscalía, mientras avanza el proceso relacionado con el colapso de la entidad bancaria.
El procedimiento se llevó a cabo durante la noche del viernes 6 de noviembre, pocas horas después de que el Congreso oficializara la salida de Peña y Pedro Alliana asumiera la Presidencia de Paraguay. Hasta la residencia del exjefe de Estado llegaron agentes de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público para notificarle la orden judicial y hacer efectiva la medida.
Christian Benítez, fiscal encargado de dirigir la diligencia, explicó que el objetivo del operativo era verificar la presencia del exmandatario en su domicilio y ejecutar la orden de captura emitida por las autoridades competentes. Según la información entregada por la Fiscalía, Peña permitió el ingreso de los funcionarios sin oponer resistencia y expresó su disposición a comparecer ante la justicia.
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La decisión judicial establece que el expresidente deberá permanecer en su vivienda bajo la medida de prisión domiciliaria, hasta que se concrete su traslado a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, ubicada en Asunción.
El procedimiento se produjo en medio de la crisis institucional desencadenada por la situación financiera de Ueno Bank, un episodio que tuvo consecuencias directas sobre la continuidad del Gobierno y que ahora también tiene implicaciones en el ámbito judicial.