Esto habría movido a la inflación en Colombia durante octubre: Hay fuerte incertidumbre

La inflación en Colombia sigue siendo una de las principales variables en las proyecciones de los analistas, luego de que el indicador mostrara signos de fortalecimiento y registrara aumentos en la parte alta de las expectativas locales.
Un reciente informe del equipo de investigaciones de Corficolombiana indica que en octubre se habría registrado un aumento del 0,23 %, lo que situaría la inflación anual en el 6,35 %.
Este resultado de la inflación en Colombia estaría impulsado por los alimentos, los servicios y los regulados, y se vería parcialmente compensado por la moderación de la inflación de bienes.
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En cuanto a los servicios, el informe señala: “Estimamos una inflación mensual de 0,29 %, inferior al 0,31 % registrado un año atrás, impulsada principalmente por arriendos, comidas fuera del hogar y paquetes turísticos. Con ello, la inflación anual se desaceleraría de 7,19 % a 7,17 %”.
Esto mueve a la inflación en Colombia con mayor fuerza
En el caso de los alimentos, otro de los componentes clave del indicador, el informe proyecta una variación mensual del 0,32 %, superior al -0,35 % registrado un año atrás.
Según el pronóstico, este resultado estaría impulsado por un aumento del 0,4 % en los precios de los alimentos perecederos y por algunos efectos tempranos de los eventos climáticos que se sienten en Colombia.
Finalmente, el informe sobre la inflación en Colombia proyecta que los regulados registrarían una variación mensual del 0,29 %, inferior al 0,37 % registrado un año atrás.
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“Este resultado estaría explicado principalmente por el aumento de las tarifas de electricidad y gas ante los efectos del fenómeno de El Niño, parcialmente compensado por la reducción de las tarifas de recolección de basuras. Así, la inflación anual se desaceleraría de 6,69 % a 6,61 %”, concluye el reporte.