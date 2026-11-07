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Esto habría movido a la inflación en Colombia durante octubre: Hay fuerte incertidumbre

Espera el mercado que la inflación en Colombia vuelva a desacelerarse hasta el año entrante.

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Imagen: Generada con Gemini

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La inflación en Colombia sigue siendo una de las principales variables en las proyecciones de los analistas, luego de que el indicador mostrara signos de fortalecimiento y registrara aumentos en la parte alta de las expectativas locales.

Un reciente informe del equipo de investigaciones de Corficolombiana indica que en octubre se habría registrado un aumento del 0,23 %, lo que situaría la inflación anual en el 6,35 %.

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Imagen: Generada con IA de Gemini

Este resultado de la inflación en Colombia estaría impulsado por los alimentos, los servicios y los regulados, y se vería parcialmente compensado por la moderación de la inflación de bienes.

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En cuanto a los servicios, el informe señala: “Estimamos una inflación mensual de 0,29 %, inferior al 0,31 % registrado un año atrás, impulsada principalmente por arriendos, comidas fuera del hogar y paquetes turísticos. Con ello, la inflación anual se desaceleraría de 7,19 % a 7,17 %”.

Esto mueve a la inflación en Colombia con mayor fuerza

En el caso de los alimentos, otro de los componentes clave del indicador, el informe proyecta una variación mensual del 0,32 %, superior al -0,35 % registrado un año atrás.

Según el pronóstico, este resultado estaría impulsado por un aumento del 0,4 % en los precios de los alimentos perecederos y por algunos efectos tempranos de los eventos climáticos que se sienten en Colombia.

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Imagen: Generada con IA de GPT

Finalmente, el informe sobre la inflación en Colombia proyecta que los regulados registrarían una variación mensual del 0,29 %, inferior al 0,37 % registrado un año atrás.

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“Este resultado estaría explicado principalmente por el aumento de las tarifas de electricidad y gas ante los efectos del fenómeno de El Niño, parcialmente compensado por la reducción de las tarifas de recolección de basuras. Así, la inflación anual se desaceleraría de 6,69 % a 6,61 %”, concluye el reporte.

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