Once Caldas confirmó la renuncia de Felipe Trujillo Hormaza a la gerencia general de la institución. El dirigente deportivo estaría entre los nombres que se contemplan para asumir el Viceministerio del Deporte, aunque por ahora no existe un anuncio oficial sobre su posible llegada al Gobierno nacional.
A través de un comunicado, el conjunto de Manizales informó que Trujillo presentó su carta de renuncia por razones de crecimiento personal y nuevos proyectos profesionales, sin entregar detalles sobre su próximo destino laboral.
La institución agradeció su gestión, compromiso y disposición durante el tiempo que estuvo al frente de la administración del club, así como su contribución a los procesos institucionales y deportivos.
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Sin embargo, más allá de su salida del equipo caldense, la atención está puesta en su posible incorporación al sector público, una versión que comenzó a circular tras conocerse su renuncia.
Felipe Trujillo podría asumir un cargo en el Ministerio del Deporte
De acuerdo con versiones conocidas en el entorno deportivo, Trujillo podría convertirse en el próximo viceministro del Deporte, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su eventual designación.
Actualmente, ese cargo es ocupado por Edinson Tigreros Herrera, quien figura en el directorio oficial del Ministerio del Deporte. Por lo tanto, una eventual llegada del exgerente de Once Caldas implicaría un cambio en la estructura directiva de la entidad. El Ministerio es encabezado por Juliana Gutiérrez Zuluaga, quien asumió como ministra en agosto de 2026.
Por ahora, tampoco se ha informado públicamente sobre una eventual salida del actual viceministro, mientras que Trujillo no ha anunciado cuál será su siguiente proyecto profesional.
La trayectoria de Felipe Trujillo en el fútbol
Felipe Trujillo cuenta con experiencia en la administración de instituciones deportivas y en la organización de competencias internacionales.
Antes de vincularse a Once Caldas, participó en la organización del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA, disputado en Colombia durante 2024, donde ejerció funciones de gerencia en la sede de Medellín.
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También ha desarrollado actividades profesionales relacionadas con la gestión de clubes, entre ellos Independiente Medellín y Cienciano de Perú, además de su participación en Global Football Alliance. Su experiencia incluye áreas administrativas, comerciales y de desarrollo institucional dentro de la industria del fútbol.