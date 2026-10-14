Copa BetPlay 2026: cuánto dinero recibe el campeón y qué gana por clasificar a la Sudamericana

La Copa BetPlay 2026 entra en su etapa decisiva con ocho equipos en carrera por el título. Además de levantar el trofeo, el campeón tendrá la posibilidad de representar a Colombia en la Copa Sudamericana de 2027, una clasificación que puede abrir la puerta a ingresos internacionales de cientos de miles de dólares.
El reglamento de la Dimayor establece que el ganador obtendrá el cupo de Colombia número uno a la Sudamericana, siempre que participe en la Liga BetPlay durante 2027. Aunque el torneo local no contempla un premio económico directo ordinario por ganar el campeonato, el título puede convertirse en una vía de acceso a los ingresos que entrega la Conmebol por participar en sus competiciones.
¿Cuánto dinero puede recibir el campeón de la Copa BetPlay?
Para dimensionar el beneficio económico, la referencia más reciente es el régimen de premios de la Copa Sudamericana 2026. En esa edición, los clubes recibieron US$225.000 por disputar la fase previa de la competencia.
Este valor permite dimensionar el beneficio potencial para el campeón de la Copa BetPlay, que obtendrá el cupo internacional para 2027, siempre que cumpla las condiciones reglamentarias. Sin embargo, los pagos correspondientes a la próxima edición deberán confirmarse cuando la Conmebol publique el régimen económico de la Sudamericana 2027.
El ingreso por disputar la fase previa no constituye un premio entregado por la Dimayor por ganar la Copa BetPlay, sino un pago asociado a la participación en el torneo continental.
La recompensa deportiva también abre la posibilidad de acceder a ingresos adicionales si el equipo supera la fase preliminar y clasifica a la fase de grupos. En la edición de 2026, esta instancia contempló pagos de US$300.000 por partido disputado como local, además de incentivos por mérito deportivo. Los montos para 2027 están pendientes de confirmación.
El reglamento de la Dimayor contempla una condición especial: si el campeón no participa en la Primera División durante 2027 y, por esa razón, no puede utilizar el cupo internacional, recibirá un reconocimiento económico equivalente al rubro total entregado como premio en la Superliga BetPlay 2026. En ese caso, el cupo se asignará según los criterios establecidos en el reglamento.
Así quedaron los cruces de cuartos de final
Ocho equipos continúan en carrera por el título de la Copa BetPlay 2026: Atlético Nacional, Independiente Medellín, Internacional de Bogotá, Llaneros FC, América de Cali, Barranquilla FC, Once Caldas e Independiente Santa Fe.
Los enfrentamientos de cuartos de final quedaron definidos de la siguiente manera:
- Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: 14 de octubre, a las 8:30 p. m.
- Internacional de Bogotá vs. Llaneros FC: 15 de octubre, a las 6:00 p. m.
- Barranquilla FC vs. América de Cali: 21 de octubre, horario pendiente de confirmación.
- Once Caldas vs. Independiente Santa Fe: fecha y horario pendientes de confirmación.
La programación de los encuentros que todavía no tienen horario definido deberá confirmarse mediante los canales oficiales de la Dimayor.
¿Cómo se jugarán las fases finales?
Los cuartos de final se disputarán a partido único. La localía se determinará de acuerdo con las reglas de la competición y la posición de los equipos en la tabla de reclasificación.
Las semifinales y la final, en cambio, se jugarán en series de ida y vuelta. El equipo mejor ubicado en la reclasificación tendrá la ventaja de cerrar la serie en condición de local, de acuerdo con las condiciones establecidas para el torneo.
Este formato convierte cada partido de cuartos en una eliminatoria definitiva: una victoria permite avanzar a semifinales, mientras que una derrota termina con las aspiraciones de conquistar el título y obtener el cupo internacional.
Un título con implicaciones económicas internacionales
Para los clubes que siguen en carrera, la Copa BetPlay ofrece una oportunidad que trasciende el título nacional. La clasificación a la Sudamericana permite acceder a los pagos establecidos por la Conmebol y, dependiendo de los resultados, aspirar a ingresos adicionales por avanzar en la competición.
El monto exacto que recibirá el representante colombiano en 2027 dependerá del régimen económico que publique la Conmebol para esa edición y de la fase que alcance el equipo. Por ahora, los US$225.000 de referencia de 2026 permiten dimensionar el potencial financiero de disputar la fase previa.
Con ocho equipos todavía en competencia, la Copa BetPlay definirá al campeón de 2026 y al club que tendrá la oportunidad de representar a Colombia en la Sudamericana de 2027, con la posibilidad de sumar ingresos por su participación internacional.
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