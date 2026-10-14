El pádel rompe récords con 40 millones de jugadores y más de 91.000 pistas en el mundo

El pádel supera los 40 millones de jugadores en el mundo y consolida una industria millonaria impulsada por nuevas pistas, clubes y competiciones internacionales.
El pádel continúa expandiéndose por el mundo y ya supera los 40 millones de practicantes, una cifra que refleja el crecimiento de esta disciplina y su consolidación como una industria deportiva internacional. El fenómeno también se observa en la construcción de nuevas instalaciones, el aumento de clubes y la llegada a mercados donde hace algunos años tenía poca presencia.
De acuerdo con el FIP World Padel Report 2026, publicado por la Federación Internacional de Pádel (FIP), actualmente existen más de 91.200 pistas en el planeta, un incremento del 20,4 % frente al año anterior. Además, la disciplina se practica en 191 países y territorios, mientras que el número de jugadores federados superó por primera vez el millón.
Su expansión también tiene un impacto económico. Un estudio elaborado por la FIP junto con OpenEconomics calcula que esta actividad genera 6.840 millones de euros en gasto anual y aporta 8.600 millones de euros al PIB mundial, impulsada por la construcción de infraestructura, la venta de equipamiento y la organización de competiciones.
El pádel crece en jugadores, clubes y nuevas pistas
De los 40 millones de practicantes, aproximadamente 27 millones juegan al menos una vez cada dos semanas. La distribución por género muestra que el 53 % son hombres y el 47 % mujeres, mientras que Europa concentra más del 61 % de los jugadores, seguida de América, con el 24,1 %, y Asia, con el 9,5 %.
El crecimiento también se refleja en la infraestructura. Durante el último año se incorporaron cerca de 14.000 pistas y la red mundial alcanzó los 28.497 clubes. España lidera el número de establecimientos, con 4.705, seguida de Italia (3.855) y Argentina (3.300), mientras que Francia e Indonesia completan los cinco primeros lugares.
En América Latina, Brasil registra uno de los mayores avances, aunque Colombia, Ecuador y Uruguay también presentan tasas destacadas de crecimiento, según los datos recopilados por la FIP. Por su parte, Asia se ha convertido en uno de los principales mercados de expansión, con nuevas inversiones en instalaciones y un aumento de la participación.
La industria del pádel genera miles de millones y más de 235.000 empleos
El informe incorpora un análisis económico global que permite dimensionar el negocio alrededor de esta disciplina. Según la investigación de la FIP, el pádel genera una producción económica estimada en 13.070 millones de euros y sostiene más de 235.000 puestos de trabajo, incluyendo actividades relacionadas con el alquiler de pistas, la construcción de instalaciones, la comercialización de equipamiento y la organización de torneos.
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El estudio también establece que por cada euro gastado en este deporte se generan aproximadamente 1,26 euros de contribución al PIB mundial, lo que evidencia su capacidad para dinamizar diferentes sectores económicos.
El circuito profesional acompaña esta expansión. Mientras que en 2025 se realizaron 290 torneos de la FIP en 50 países, para 2026 se confirmaron 434 competiciones distribuidas en 62 naciones, una ampliación que abre nuevas oportunidades comerciales para patrocinadores, fabricantes, operadores de clubes y organizadores de eventos deportivos.