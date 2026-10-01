Boom del pádel proyecta más de $100.000 millones en Colombia y suma nueva tecnología de pagos

Tpaga y Padel Mundial anunciaron una alianza para llevar pagos sin contacto y aceptación de tarjetas de crédito a 64 clubes de pádel en Colombia, en medio del rápido crecimiento que ha tenido este deporte y de los negocios que se desarrollan alrededor de sus canchas.
La tecnología será aportada por Tpaga, mientras que Padel Mundial se encargará de comercializar la solución entre los clubes. El sistema permitirá que no solo los administradores reciban pagos, sino también profesores, kioscos, tiendas y otros negocios que operen dentro de estos escenarios.
El objetivo es reducir las filas y facilitar el recaudo mediante celulares compatibles con tecnología NFC, que pueden funcionar como terminales de pago sin necesidad de instalar un datáfono tradicional.
Pádel en Colombia supera las 680 canchas
La alianza llega en un momento de expansión para esta industria. Según cifras divulgadas por el Comité Olímpico Colombiano con información de la Federación Colombiana de Pádel, el país alcanzó en 2026 un total de 233 clubes activos y 687 pistas distribuidas en 53 ciudades.
Solo durante 2025 se construyeron 171 nuevas canchas, una señal del aumento de la inversión en infraestructura relacionada con este deporte.
El Tercer Censo Nacional de Pádel estimó inversiones superiores a $151.000 millones en infraestructura y proyectó que los ingresos de esta industria podrían superar los $100.000 millones durante 2026.
Los 64 clubes incluidos inicialmente en la alianza entre Tpaga y Padel Mundial equivalen a cerca del 27 % del número de clubes activos reportados en Colombia a comienzos de este año.
Celulares funcionarán como puntos de pago
Tpaga permite convertir teléfonos Android con tecnología NFC en terminales para recibir pagos con tarjetas débito y crédito sin contacto.
La compañía asegura que más de 10.000 comercios en Colombia ya utilizan este sistema y señala que las comisiones parten desde el 1 % por transacción, dependiendo de las condiciones del servicio.
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“Con Tpaga podemos ofrecerles una forma de cobrar más ágil y económica, y que cada profesor, cada kiosco y cada club tenga su propio canal de recaudo”, afirmó Mario Gaitán, CEO de Padel Mundial.
Padel Mundial también opera servicios de reservas, administración de clubes, torneos y herramientas digitales, por lo que la integración de pagos amplía su participación dentro de un negocio que sigue sumando canchas, jugadores y nuevos servicios en Colombia.