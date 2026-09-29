Millonaria transformación ampliará un tradicional estadio en Colombia hasta los 25.000 espectadores

Un estadio colombiano se prepara para cambiar buena parte de su infraestructura y convertirse en un escenario con capacidad para recibir hasta 25.000 espectadores, competencias deportivas, conciertos y otros eventos masivos.
La transformación contempla nuevas graderías, intervención del terreno de juego, iluminación, parqueaderos y vías de acceso, dentro de una inversión cercana a los $15.000 millones.
El proyecto busca que el escenario deje de funcionar principalmente como una cancha de fútbol y pueda operar como un centro multipropósito, con espacios para otras disciplinas deportivas y espectáculos de entretenimiento.
Recibe el negocio del deporte en tu correo
Se trata del estadio Arturo Cumplido Sierra, en Sincelejo, una infraestructura que entrará en una nueva etapa con miras a los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027, pero cuya transformación apunta a tener uso más allá de esas competencias.
¿Qué cambiará en el estadio Arturo Cumplido Sierra?
Uno de los movimientos más importantes será la ampliación de las graderías. La tradicional tribuna occidental será modernizada con nueva silletería y cubierta, mientras que el proyecto contempla nuevas estructuras en los sectores oriental, norte y sur.
El terreno de juego también será desplazado para mejorar la visibilidad desde las tribunas y liberar espacio para otras disciplinas. La pista de atletismo actual será modificada y permanecerá un tramo destinado a la práctica de este deporte.
A esto se sumarán trabajos en el sistema de iluminación, parqueaderos y accesos alrededor del estadio. Dentro del proyecto también aparece la intervención de vías cercanas y su conexión con la Troncal de Occidente, buscando facilitar la llegada y salida de público durante eventos de alta asistencia.
La capacidad proyectada es uno de los datos que más cambia la dimensión del escenario: hasta 25.000 espectadores una vez se complete la ampliación.
De estadio de fútbol a centro de grandes eventos
El objetivo de la Alcaldía es que la inversión no quede limitada a las competencias de 2027.
El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, aseguró que la ciudad busca contar con “el mayor y el mejor centro de eventos de todo el departamento” y un escenario de mayor tamaño para el deporte.
El Arturo Cumplido Sierra ya ha tenido usos distintos al fútbol. En años anteriores ha recibido conciertos y también volvió a tener exposición nacional cuando Águilas Doradas disputó allí partidos de la Liga colombiana durante 2024.
La diferencia ahora está en la escala del proyecto. La intervención busca dotarlo de infraestructura permanente para alternar fútbol, otras disciplinas y espectáculos culturales o musicales sin depender exclusivamente de su funcionamiento como estadio tradicional.
Recomendado: Nuevo estadio El Campín: ¿qué falta para iniciar las obras del megaproyecto de $2,4 billones?
Las obras están vinculadas inicialmente a la preparación de Sincelejo para los Juegos Nacionales y Paranacionales de 2027. El cronograma contempla acelerar los trabajos para que el escenario esté disponible antes de las competencias.
Con una inversión cercana a los $15.000 millones y una capacidad proyectada de 25.000 personas, el Arturo Cumplido Sierra apunta así a convertirse en uno de los escenarios de mayor tamaño del Caribe colombiano para combinar deporte y entretenimiento.