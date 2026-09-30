Colombia empieza a conocer el camino hacia el Mundial 2030: así serían las inéditas Eliminatorias sudamericanas

La Selección Colombia tendría un nuevo escenario rumbo al Mundial 2030, pues Argentina, Uruguay y Paraguay llegarían al torneo con clasificación asegurada por ser países anfitriones del centenario.
Las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030 tendrán una particularidad que cambiará la competencia habitual de la Conmebol. Tres selecciones que históricamente han sido rivales directos de Colombia en la lucha por llegar a la Copa del Mundo tendrán un lugar garantizado antes del inicio del camino clasificatorio.
Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial del centenario, una edición especial que también tendrá encuentros en España, Portugal y Marruecos. Por esa condición, los tres equipos sudamericanos recibirían la clasificación automática al torneo.
Sin embargo, la situación todavía genera dudas sobre el formato definitivo de las Eliminatorias, debido a que FIFA y Conmebol deberán definir cómo se ajustará el proceso con tres selecciones que ya tendrían asegurado su cupo.
Colombia competiría por tres plazas directas
Con la clasificación automática de Argentina, Uruguay y Paraguay, las demás selecciones sudamericanas disputarían los lugares restantes para el Mundial 2030.
La posibilidad que se ha planteado es que Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela compitan por tres cupos directos y una plaza al repechaje internacional, aunque el formato oficial todavía debe ser confirmado por FIFA y Conmebol.
Esto significa que la Selección Colombia no tendría que pelear contra los diez equipos de Sudamérica por los cupos habituales, sino que buscaría quedarse con uno de esos tres lugares disponibles para acompañar a los anfitriones en la Copa del Mundo.
El escenario sería diferente al de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde Conmebol contó con seis cupos directos y una plaza de repechaje después de la ampliación del torneo a 48 selecciones.
Un camino con menos rivales, pero más exigente
Aunque tres selecciones ya tendrían asegurada su presencia en el Mundial, Argentina, Uruguay y Paraguay podrían seguir teniendo participación deportiva en el proceso clasificatorio, dependiendo de la decisión final de FIFA y Conmebol.
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Para Colombia, esto representaría una Eliminatoria con un panorama distinto. La Tricolor tendría menos equipos compitiendo por los cupos disponibles, pero también enfrentaría un margen de error más reducido al estar en disputa únicamente tres plazas directas.
La clasificación al Mundial 2030 será además una edición histórica por tratarse del centenario del torneo, que comenzó en Uruguay en 1930. La expectativa de Conmebol será organizar un proceso que mantenga la competencia deportiva pese a la clasificación anticipada de los tres países sede.