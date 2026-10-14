Gobierno dice que con las reservas actuales el déficit de gas en Colombia se agudizará en febrero de 2027

En el marco del Congreso de Energía Mayorista (MEM) que se celebró en Cartagena, Colombia, la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, reveló que, en producción de gas, con las reservas actuales de Colombia puede haber un déficit desde febrero de 2027. Adicionalmente, resaltó que cerca de 30 % de la demanda ya se atiende con gas importado.
Pese a estas proyecciones, recalcó que, en materia de abastecimiento de gas para las plantas térmicas, habrá una adición de 58 millones de pies cúbicos diarios, con la ampliación de la Regasificadora de Cartagena, llamada SPEC (Sociedad Portuaria El Cayao).
A la vez, mencionó la creación de un grupo para acelerar los proyectos de gas en Colombia, todo ello a través de habilitar 10 millones de pies cúbicos diarios desde febrero de 2027 en Córdoba. También se tendrán a la mano opciones de recobro.
De otro lado, están los proyectos de regasificación, tanto del Pacífico como en el Caribe (Puerto Bahía), los cuales están agendados para entrar en operación en noviembre de 2026 y comienzos de 2027, respectivamente.
Por otro lado, frente a las cifras de energía eléctrica, los datos del ministerio indicaron que el déficit de energía firme sería de 8,3 % para la vigencia 2026-2027, equivalente a 7.669 gigavatios hora (GWh) anuales.
Arboleda manifestó que se necesita energía hidráulica y térmica que sostenga la operación, mientras que otro tipo de fuentes como la solar y eólica la complementarán. A la vez, dijo que se requieren tecnologías como la nuclear y la geotermia.
Frente al fenómeno de El Niño, aseguró que no debería poner en estrés al sistema, puesto que este es un evento natural y que, en contraste, debe haber una anticipación y una “resiliencia” en el sector para afrontar este tipo de eventos.
“Tener una soberanía energética nos va a permitir que el país se transforme. En este punto mirar las energías de todo el tema de hidrocarburos y la minería, la minería crítica que se convierte también en un pilar importante. Los minerales estratégicos son parte de la misma transición y se convierten no en una minería extractiva, sino en una que transforme procesos industriales en Colombia”, agregó.
Según la titular de la cartera, también se trabaja para avanzar en los esfuerzos de interconexión eléctrica con Panamá y que hay conversaciones con Venezuela, aunque no precisó si estas se centran en electricidad o gas.
La ministra afirmó que, en el marco del ‘Plan Energía Ya’ del Gobierno de Abelardo de la Espriella, se asignaron 86 megavatios de capacidad excedentaria y se analizan otros 138 megavatios adicionales, correspondientes al segundo ciclo. Asimismo, dijo que está la publicación de la nueva capacidad de conexión de las subestaciones del Sistema de Transmisión Nacional (STN) para 2026 y 2027.
En cuanto a las problemáticas que se están presentando en el Caribe, afirmó que se adelantan conversaciones con la banca para buscar una solución a los problemas financieros de la empresa de servicios públicos del Caribe, Air-e, la cual tiene deudas billonarias con empresas del sector y que se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos.
“Se están buscando alternativas, hay propuestas interesantes que se están evaluando con la banca y yo creo que muy pronto nos den una solución que se vaya a encontrar”, dijo frente a Air-e.
La titular de la cartera agregó que para 2032 deberá haber una capacidad instalada de 36,7 gigavatios (GW) y que la demanda aumentará 4,9 % entre octubre de 2025 y octubre de 2026.
“Colombia tendrá que construir en seis años más de la mitad de la capacidad del sistema eléctrico que tiene para atender la creciente demanda y respaldar la inversión y el desarrollo que queremos atraer”, expresó el ministerio.
A la vez, añadió que hay inversionistas interesados que ven potencial en Colombia para desarrollar sus proyectos energéticos.
Finalmente, Adriana Jiménez, directora de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) alista nuevas subastas de energía para 2027.
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“Hacia enero vamos a tener una subasta de reconfiguración y hacia junio de 2027 vamos a tener una subasta de expansión”, expresó Jiménez.
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