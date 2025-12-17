Medellín vs. Nacional: ¿Cuánto gana el campeón de la Copa BetPlay 2025?

La Copa BetPlay 2025 entra en su recta final con una definición vibrante entre Independiente Medellín y Atlético Nacional. Aunque el torneo reúne a equipos de primera y segunda división y cierra la temporada del fútbol profesional colombiano, la final no entregará premio económico ni cupos internacionales. Así lo confirmó la Dimayor y lo reiteraron fuentes de los clubes finalistas.
A diferencia de la Liga BetPlay, que sí tiene un incentivo económico directo para el campeón, la Copa quedó por fuera de ese esquema. En la Liga, el campeón recibe cerca de US$500.000 por concepto de apoyo de la Conmebol. En la Copa, ese ingreso no existe. El trofeo no viene acompañado de dinero ni definirá clasificaciones continentales.
En este contexto, Medellín y Nacional llegan a la serie definitiva con sus cupos internacionales ya definidos por la tabla de reclasificación de la Liga. Esto reduce el impacto financiero directo del resultado y deja la disputa centrada en la obtención de un trofeo más para las vitrinas.
Final Copa BetPlay 2025: Sin premio económico ni cupos internacionales
La Dimayor confirmó que el campeón de la Copa BetPlay 2025 no recibe dinero por levantar el título. Carlos Mario Zuluaga, presidente del ente rector del fútbol colombiano, explicó meses atrás que el torneo no cuenta con la capacidad financiera para entregar incentivos monetarios y que el objetivo a futuro es fortalecer ese aspecto.
Con esta decisión, la Copa queda en desventaja frente a otros torneos del continente. En países como Brasil o Argentina, las copas nacionales sí entregan premios económicos y cupos internacionales. En Colombia, la Copa cumple hoy una función deportiva, pero sin retorno financiero directo.
El título se definirá esta noche a las 7:30 en el estadio Atanasio Girardot. Medellín y Nacional llegan igualados tras empatar cero a cero en la ida, por lo que la definición en el clásico paisa está completamente abierta.
Sudamericana y Libertadores: Dinero asegurado por otras vías
Atlético Nacional y Medellín ya tienen garantizados ingresos internacionales para 2026, independientemente del resultado de la final. Nacional ya está clasificado a la primera ronda de la Copa Sudamericana 2026, lo que le asegura un ingreso cercano a US$225.000 por participación, según los premios establecidos por la Conmebol en ediciones recientes. Ese valor corresponde al pago por disputar la fase inicial.
Independiente Medellín, en cambio, ya tiene asegurado su lugar en la fase previa de la Copa Libertadores 2026. Por ingresar a esa instancia, el club recibirá alrededor de US$400.000, también de acuerdo con los premios continentales vigentes. Si avanza a fases posteriores, los ingresos aumentarán de forma progresiva.