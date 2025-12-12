Transmisiones del fútbol colombiano tendrían drástico cambio: Esto dijo la Dimayor

La Dimayor confirmó que el modelo de transmisión del fútbol colombiano podría cambiar de manera contundente a partir de 2027. Carlos Mario Zuluaga, presidente de la entidad, explicó en entrevista con El Vbar Caracol que el futuro no estaría limitado a los derechos tradicionales de televisión, sino que podría incluir plataformas digitales, ‘streaming’ y esquemas segmentados por producto.
Según Zuluaga, “una de las posibilidades es que no sean derechos de TV sino plataformas y streaming”, lo que abre un escenario distinto para la negociación del FPC.
El contrato actual con Win Sports rige hasta finales de 2026, y la Dimayor tiene restricciones para recibir o divulgar propuestas de terceros antes de esa fecha. Zuluaga señaló que, a partir del 1 de julio de 2026, la Dimayor podrá entregar a Win cualquier oferta que haya recibido.
El canal tendrá 60 días para igualarla o mejorarla. Si eso no ocurre, una vez cumplido el plazo, la Dimayor tomará la decisión final sobre qué empresa o plataforma tendrá los derechos desde 2027.
El valor de referencia del acuerdo actual se mueve alrededor de los US$55 millones anuales, según estimaciones del sector. De ese total, cada club recibe cerca de US$1,5 millones por año. Esa cifra sirve como base para cualquier negociación futura y marca la escala del negocio del fútbol colombiano frente a otros mercados de la región.
Zuluaga planteó que ya no se analiza solo quién ofrece más dinero, sino cómo se estructura el producto. El presidente de la Dimayor habló de cuatro caminos posibles: transmisión en plataformas de ‘streaming’, distribución de contenido por vía celular, separación entre la producción audiovisual y los derechos, y venta por producto, es decir, la liga masculina por un lado, la liga femenina por separado, los torneos cortos como competiciones individuales y la Superliga como un paquete diferente.
El proceso formal para asignar los derechos arrancará en el segundo semestre de 2026, cuando la Dimayor pueda recibir y comunicar propuestas. La fecha clave es el 1 de julio de 2026, momento en que podrá presentarse una oferta a Win Sports.
El esquema por producto es una de las propuestas con más impacto potencial. En mercados como España o Estados Unidos, la venta segmentada permite que diferentes plataformas compitan por torneos o partidos específicos.
Aplicar este esquema en Colombia abriría el mercado a nuevos actores que no necesariamente podrían adquirir el paquete completo, pero sí competir por la liga femenina, por partidos determinados o por eventos puntuales como la Superliga.
Zuluaga también mencionó la posibilidad de transmisiones por vía celular, orientadas al consumo rápido de ‘clips’, goles o jugadas destacadas. Este modelo ya existe en otras ligas, donde operadores móviles compran derechos de contenido corto para distribuirlo en tiempo real o casi inmediato.