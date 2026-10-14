Gobierno propone simplificar trámites para empresas con proyecto de ley de competitividad

El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó ante el Congreso un proyecto de ley de competitividad que busca reducir trámites, digitalizar procesos y mejorar la coordinación entre entidades públicas para facilitar la operación de las empresas.
Manuel Alejandro Naranjo, viceministro de Desarrollo Empresarial, explicó durante la presentación de la iniciativa que la propuesta responde a las dificultades que enfrentan ciudadanos y empresas al realizar trámites ante el Estado, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Según el funcionario, las entidades públicas suelen solicitar documentos que ya están disponibles en otras dependencias, mientras que algunos procedimientos deben completarse de manera sucesiva, incluso cuando podrían adelantarse simultáneamente. A esto se suman exigencias administrativas que, en su concepto, no siempre son necesarias para cumplir los objetivos de cada trámite.
La iniciativa, liderada por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, plantea cinco ejes: simplificar requisitos y eliminar duplicidades; digitalizar actuaciones administrativas; conectar las entidades mediante sistemas de interoperabilidad; coordinar trámites para permitir su ejecución simultánea, y ajustar los controles según los niveles de riesgo.
Naranjo aclaró que el proyecto no busca eliminar las funciones de inspección, vigilancia y control del Estado, sino hacerlas más eficientes y proporcionales a las características de cada actividad económica.
¿Qué trámites busca simplificar el proyecto de ley?
La propuesta contempla cambios en varios sectores, entre ellos la creación, operación y cierre de empresas; el comercio exterior; los trámites sanitarios; las licencias de urbanismo y construcción; los procedimientos notariales y de registro; el talento digital, y los proyectos de energía y del sector financiero.
En materia empresarial, el Gobierno busca fortalecer la Ventanilla Única Empresarial para facilitar la relación entre las compañías y el Estado, evitar la repetición de información y establecer condiciones más proporcionales para las mipymes.
El viceministro señaló que estas empresas representan más del 95 % de la estructura productiva del país y enfrentan mayores dificultades para asumir los costos administrativos asociados con la formalización y el desarrollo de sus actividades.
La iniciativa también pretende reducir las barreras que dificultan la supervivencia de los negocios durante sus primeros años de operación, periodo que el funcionario relacionó con el denominado valle de la muerte empresarial.
En comercio exterior, el proyecto busca mejorar la interoperabilidad de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, mediante la cual cerca de 23 entidades públicas comparten información. La propuesta también contempla una mayor integración con los procedimientos relacionados con la inversión extranjera.
Para los trámites sanitarios, que involucran entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), se plantea ajustar las verificaciones de acuerdo con el riesgo de cada actividad, mejorar la trazabilidad de las solicitudes y aprovechar evaluaciones técnicas confiables para evitar requisitos duplicados.