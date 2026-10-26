Recortes en Ley de Rescate de De la Espriella serán graduales y se aplicarán durante cuatro años

La Ley de Rescate fiscal sería el último engranaje del Gobierno para ajustar las finanzas públicas. La iniciativa busca recortar cerca de $45 billones del gasto y recuperar la prudencia macroeconómica en un periodo de cuatro años, según explicó el vicepresidente José Manuel Restrepo.
“Fueron cuatro años de destrucción del país en las finanzas públicas, donde Colombia perdió el reconocimiento en manejo prudente. Recuperar cuatro años supone un esfuerzo, por lo que ese ajuste se va a ir dando a lo largo de los cuatro años”, afirmó Restrepo.
La propuesta busca corregir el desbalance de las cuentas públicas y garantizar la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, la meta de reducir el gasto en cerca de $45 billones será clave para las proyecciones de 2027, año en el que el déficit fiscal podría alcanzar 9,4 % del PIB si no se concreta el ajuste.
Por ahora no se conocen más detalles de la nueva norma.
Las cuentas del presupuesto de 2027
La semana pasada, el Gobierno expidió mediante el Decreto 1599 el presupuesto de 2027 por $634,9 billones, con los mismos montos y distribución aprobados por las comisiones económicas del Congreso en primer debate.
De la Espriella reconoció que se cometió un error en el trámite presupuestal en el Congreso de la República y señaló que su Gobierno ya adoptó medidas para resolverlo.
“El Presupuesto no quedó hundido y no quedó sin recursos por funcionar”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que la situación correspondió a un problema de forma y que se aplicaron los mecanismos previstos para solucionarlo. “En mi gobierno los errores se reconocen y se corrigen”, agregó el presidente Abelardo de la Espriella.
De ese total, $391,38 billones se destinarán a funcionamiento, $155,43 billones al servicio de la deuda y $88,14 billones a inversión.
Como parte de la estrategia de austeridad, el mandatario anunció que el ajuste comenzará por la propia Presidencia de la República y las entidades vinculadas al Estado. De acuerdo con las cifras presentadas, el proceso comprende recursos por $267.000 millones, con la participación de diferentes entidades y agencias estatales.
Por ahora, el Gobierno no ha precisado el contenido definitivo ni la fecha de radicación de la Ley de Rescate fiscal. La iniciativa busca complementar las medidas adoptadas para corregir el desbalance presupuestal y garantizar recursos para las obligaciones del Estado.