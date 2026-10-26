Gobierno De la Espriella anunció cambio que tendría la DIAN: Mejorará la atención a este requerimiento

El Gobierno De la Espriella anunció una modernización tecnológica en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para agilizar la devolución del IVA a los ciudadanos que adquirieron vehículos híbridos y eléctricos. La estrategia contempla ampliar la capacidad operativa, simplificar los trámites electrónicos e incorporar herramientas de inteligencia artificial para acelerar la validación de documentos.
El anuncio fue realizado por Miller Soto, vocero de la Presidencia, quien explicó que las medidas responden al aumento de la demanda de este beneficio tributario y buscan reducir los tiempos de espera para los solicitantes.
“Lo primero y más importante es darles un mensaje de absoluta tranquilidad. El presidente De la Espriella nos ha pedido ser muy enfáticos en esto: su derecho a solicitar la devolución del IVA no se pierde porque haya demoras en el agendamiento. Ustedes cuentan con un plazo de hasta cinco años para presentar la solicitud correspondiente”, afirmó Soto.
El funcionario también advirtió sobre la importancia de evitar intermediarios que prometen acelerar los trámites a cambio de dinero.
¿Cuáles serán las medidas de la DIAN para agilizar devolución del IVA?
La primera estrategia busca combatir el uso de bots que acaparan las citas para, presuntamente, negociar con los ciudadanos que necesitan realizar el trámite. Para contrarrestar esta práctica, la entidad modificó el sistema de asignación de turnos, que ahora se liberan en diferentes franjas horarias durante el día. El objetivo es evitar que estos programas bloqueen los espacios disponibles y facilitar el acceso de los contribuyentes.
Recomendado: Último plazo para acceder a beneficios tributarios de la DIAN: podría reducir su pago hasta 85 %
La segunda medida consiste en ampliar la capacidad de atención. Según Soto, actualmente se asignan cerca de 200 citas diarias exclusivamente para este procedimiento en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Además, el número de turnos semanales pasó de 422 a más de 1.300 hacia finales de septiembre.
Para quienes residen en otras regiones del país, el funcionario señaló que no es necesario solicitar una cita. Los interesados pueden enviar la documentación al correo electrónico de la dirección seccional de la DIAN correspondiente a su domicilio fiscal.
La tercera iniciativa busca reducir los errores en el diligenciamiento del formato 010, uno de los motivos por los que algunas solicitudes eran devueltas o inadmitidas. Para ello, la entidad desarrolló un formulario electrónico que permite ingresar la información de manera sencilla y genera automáticamente el formato correspondiente.
La cuarta medida contempla la implementación de una herramienta de inteligencia artificial. La DIAN ya inició un proyecto piloto en la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá que permitirá reducir a 15 minutos la etapa inicial de validación documental, un proceso que anteriormente podía tomar varias horas o días.
De acuerdo con Soto, si los resultados son satisfactorios, la herramienta se implementará posteriormente en Medellín y, de manera progresiva, en el resto del país.
El funcionario concluyó que estas acciones buscan mejorar la eficiencia institucional y ofrecer una atención más ágil a los contribuyentes, en particular a quienes esperan la devolución del IVA por la compra de vehículos híbridos y eléctricos.