DIAN buscará recuperar casi $23 billones con importante estrategia de recaudo

La DIAN dio a conocer una serie de iniciativas con las que espera mejorar sustancialmente el recaudo del país. Según la entidad, hay cerca de $23 billones pendientes por recuperar.
De acuerdo con la entidad, un total de 198.182 contribuyentes de todo el país acumulan 643.332 obligaciones pendientes por $22,9 billones. Estos contribuyentes tienen la oportunidad de normalizar su situación tributaria, aduanera o cambiaria gracias a las medidas extraordinarias establecidas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026.
“Por monto de las obligaciones pendientes, las cinco ciudades que concentran los mayores saldos son Medellín, con $8,1 billones; Cali, con cerca de $5 billones; Bogotá y Bucaramanga, con $1,1 billones cada una; y Cúcuta, con poco más de $1 billón”, dice la DIAN.
Otras medidas de la DIAN para recuperar importantes recursos para el país
En conjunto, estas cinco direcciones seccionales concentran cerca de $16,4 billones de los $22,9 billones correspondientes al saldo total identificado.
“Invitamos a los contribuyentes a aprovechar esta oportunidad excepcional para normalizar sus obligaciones; además de regularizar su situación con importantes beneficios económicos, contribuirán a este esfuerzo de país para reconstruir los territorios afectados por el terremoto”, dijo el director general de la DIAN, Andrés Felipe Velásquez Reyes.
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Los beneficios del decreto estarán vigentes hasta el 19 de noviembre e incluyen un paquete de medidas para los contribuyentes, “sin importar su domicilio, y también un bloque de disposiciones que cobijan únicamente a personas naturales y jurídicas, usuarios aduaneros y demás obligados con domicilio fiscal en los municipios afectados por la emergencia”.