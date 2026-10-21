MinHacienda del gobierno De la Espriella destapó “la raíz de los males fiscales” que tienen los impuestos en Colombia

Miguel Gómez, ministro de Hacienda del gobierno De la Espriella, dio a conocer una serie de duras críticas en contra del esquema de impuestos en Colombia.
El funcionario puso la lupa sobre el sistema impositivo en medio de presiones urgentes que debe solventar el país para, entre otros frentes, garantizar el pago de la deuda y mantener el gasto estatal.
Gómez señaló que los impuestos en Colombia son muchos y eso complejiza el correcto funcionamiento del recaudo, por lo que es necesario revisar ese punto que resulta todavía complejo para la nación.
“La raíz de los males fiscales de Colombia son los 18 impuestos nacionales. Se tienen muchos impuestos y pocos recaudos”, dijo Gómez ante la plenaria del Senado.
El lío con los impuestos en Colombia según el gobierno De la Espriella
A su llegada al Gobierno, en agosto, el ministro de Hacienda ya había propuesto que la DIAN simplificara su trabajo reduciendo sustancialmente los impuestos a recaudar, sin afectar el dinero que recibe el país por materia tributaria.
Hace unos meses, Gómez propuso que la DIAN enfocara esfuerzos en los tres impuestos en Colombia que representan más del 80 % del recaudo: renta, IVA e IVA externo.
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Lo anterior, mientras los colombianos y las empresas del país se ven presionados por una serie de cargas que generan desgaste: “Tenemos un escenario de fatiga fiscal. La gente se cansó de pagar impuestos”, añadió ante el Congreso.