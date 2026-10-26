Distrito financiero de Dubái (DIFC) duplicará su territorio con una inversión de US$27.000 millones

El Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC, por sus siglas en inglés) se quedó sin espacio. Con más de 10.000 empresas activas y ocupación plena en sus edificios, el principal hub financiero de Oriente Medio puso en marcha un plan de expansión que duplicará su territorio.
El proyecto demandará una inversión aproximada de US$27.000 millones, equivalentes a 100.000 millones de dirhams de Emiratos Árabes Unidos (AED) al tipo de cambio fijo de 3,6725 dirhams por dólar.
Así lo explicó un vocero del Dubai International Financial Centre (DIFC) durante una presentación a periodistas en The Gate, el edificio sede del centro al que asistió Valora Analitik.
Según el vocero, los recursos cubrirán desde la infraestructura hasta la construcción de los inmuebles. Saldrán del propio DIFC como institución independiente, que además desarrollará directamente toda la primera fase.
Un distrito al tope de su capacidad
Al cierre del primer semestre de 2026, el DIFC sumaba 10.018 empresas activas registradas, tras la llegada de 2.318 nuevas firmas en 12 meses, un crecimiento de 30 %, según el reporte oficial del centro. En su jurisdicción trabajan unas 50.200 personas.
El distrito actual ocupa 110 acres (unas 44,5 hectáreas), con cerca de 7,7 millones de pies cuadrados de oficinas arrendables y 25 millones de pies cuadrados de área construida.
Allí conviven oficinas premium, vivienda, cuatro hoteles (Four Seasons, Ritz-Carlton, Waldorf Astoria y el próximo Janu), más de 400 locales comerciales y restaurantes, y más de 16 galerías de arte. Dos estaciones de metro, Emirates Towers y Financial Centre, lo conectan con el resto de la ciudad.
“Nuestra jurisdicción está a su máxima capacidad”, resumió el vocero. Los edificios propios del DIFC tienen una ocupación de 100 % y los de terceros oscilan entre 70 % y 80 %.
Cuatro torres para ganar tiempo
Mientras llega el nuevo distrito, el DIFC lanzó desde 2023 cuatro desarrollos dentro de su perímetro. Todos se han comercializado antes de terminar la obra.
Así será la expansión del distrito financiero de Dubái hacia 2030, foto Valora Analitik.
El nuevo terreno, conocido como DIFC Zabeel District, fue otorgado por el gobernante de Dubái, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Allí funcionaban los establos de sus caballos. Mide cerca de ocho millones de pies cuadrados (unas 74 hectáreas), el doble de los cuatro millones que ocupa el plan maestro actual.
Aunque la tierra se duplica, la construcción será menor: unos 17 millones de pies cuadrados de área construida, frente a los 25 millones del distrito existente. “No será solo un hub financiero, será una nueva ciudad dentro de Dubái”, afirmó el vocero. El 20 % del terreno será zona verde.
El plan, cuyo diseño principal estuvo a cargo de la firma Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, sumará 7,8 millones de pies cuadrados de oficinas premium.
Un 35 % del proyecto será residencial e incluirá cuatro hoteles cinco estrellas, un centro recreativo y un bulevar comercial de lujo “a escala humana”. Para ese bulevar, el DIFC estudia con consultores tecnologías sostenibles que permitan refrescar el espacio abierto los 365 días del año.
La obra se ejecutará en seis fases. La primera se entregará en 2030. La segunda será residencial, con un centro de convenciones para 3.000 personas y un lanzamiento de vivienda previsto para el cuarto trimestre de este año. La mitad del plan estaría lista entre 2031 y 2032, y el total, en 2040.
Expansión del distrito financiero de Dubái. Foto Valora Analitik
Fase uno: academia, arte digital e inteligencia artificial
La primera etapa, de unos 3,7 millones de pies cuadrados, busca convertir la zona en un destino turístico y no solo en un centro de negocios. Sobre la avenida Al Mustaqbal se levantará un millón de pies cuadrados de oficinas premium, que ya se prearriendan a instituciones financieras internacionales. Allí operará un hotel de una marca que llega por primera vez a Emiratos Árabes Unidos.
La DIFC Academy, que hoy ocupa 35.000 pies cuadrados y recibe programas de escuelas como London Business School y Georgetown, crecerá diez veces, hasta 380.000 pies cuadrados. Tendrá un edificio de campus compartido y dos para universidades con sede propia.
Otro millón de pies cuadrados se destinará a empresas de innovación y tecnología, con un campus de inteligencia artificial de 100.000 pies cuadrados. La demanda existe: en el primer semestre, el DIFC Innovation Hub llegó a 1.933 empresas de IA, fintech e innovación, 39 % más que un año antes.
El componente cultural incluye el Museo de Arte Digital de Dubái, anunciado en abril junto con Dubai Culture. Además, uno de los establos históricos del jeque será desmontado pieza por pieza y reinstalado al final de la obra como espacio familiar, con gastronomía local y eventos culturales.
La vivienda también arrancó fuerte: los 463 apartamentos de DIFC Residences 1 y 2, lanzados en febrero, se vendieron en seis horas. Un puente ligado al proyecto Loop, anunciado por el jeque Mohammed bin Rashid, unirá el nuevo distrito con el actual, Emirates Towers y el Museo del Futuro.
Así se verá en 2030 el nuevo distrito financiero de Dubái (DIFC). Foto Valora Analitik
Rentas al alza y una demanda que no se detiene
La escasez explica la urgencia. Según el vocero, la disponibilidad de oficinas premium grado A en todo Dubái es inferior al 5 %, lo que ha empujado las rentas al alza. En vivienda, algunas zonas registran aumentos de hasta 20 % y otras se mantienen estables; en el DIFC, por su ubicación céntrica, los precios suben.
“No hay ningún cambio en el ritmo de absorción; todo ha aumentado”, dijo, al referirse a la alta demanda del primer semestre. El conflicto en la región tampoco frenó las obras: durante la guerra que se libra en Irán, el DIFC entregó uno de sus edificios comerciales y los inquilinos se mudaron sin retrasos.
Entre el 70 % y el 80 % de los compradores de vivienda en Dubái son inversionistas extranjeros. No existe una regulación específica de precios; estos dependen de la ubicación, la calidad y el costo de desarrollo. El DIFC no vende oficinas, solo las arrienda, y únicamente comercializa unidades residenciales, le explicó el vocero a Valora Analitik.
En sostenibilidad, The Gate obtuvo la certificación LEED Platino y los edificios de Gate Village, la LEED Oro. El nuevo plan apunta a las certificaciones WELL y LEED Platino, con paneles solares y energía renovable, en línea con las metas de cero emisiones netas del gobierno de Dubái.
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