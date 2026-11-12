La carga aérea se ha convertido en una pieza clave para conectar a Colombia con los mercados internacionales y facilitar el crecimiento de sectores como la floricultura, los alimentos y otros productos perecederos. Su aporte va más allá del transporte de mercancías, ya que también impulsa la generación de empleo, dinamiza las economías regionales y fortalece las cadenas productivas que dependen del comercio exterior.
Sin embargo, el crecimiento de esta industria también plantea retos para el país. La capacidad de los aeropuertos, los costos operativos y la necesidad de avanzar en la digitalización de los trámites son algunos de los factores que inciden en su competitividad, en un contexto en el que las presiones sobre el precio del combustible han ganado relevancia.
En entrevista con Valora Analitik, Paula Bernal, country manager para Colombia de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), habló sobre las oportunidades que tiene el país para fortalecer el transporte de carga, los desafíos que enfrenta la industria y la necesidad de avanzar en infraestructura y condiciones que permitan sostener su crecimiento.
El IATA Cargo Day se realizó por primera vez en América Latina. ¿Por qué se eligió a Colombia como sede del encuentro?
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Colombia tiene una relevancia muy grande para el transporte de carga aérea en Latinoamérica. Su ubicación geográfica y las condiciones del mercado la hacen muy competitiva para este sector. Por eso quisimos traer este evento, para destacar lo que significa la carga aérea para el país en términos de aporte a la economía, impacto social y encadenamiento con otros sectores.
Por ejemplo, la carga aérea habilita actividades como la floricultura y otros sectores que producen bienes perecederos y dependen del comercio internacional. Es a través del transporte aéreo que se facilita ese comercio, se generan empleos, se dinamiza la economía de las regiones y se amplían las posibilidades de conexión de Colombia con el resto del mundo.
Uno de los temas que está tomando fuerza en la industria es la digitalización. ¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en el fortalecimiento de la cadena logística de carga?
La digitalización es fundamental. Hemos tenido buenas conversaciones con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en torno a las oportunidades que existen para digitalizar trámites.
También hablamos permanentemente con la DIAN y con las demás autoridades involucradas en la cadena logística de carga. Hacer los trámites digitales y más expeditos es clave para llevar los productos de una manera más adecuada a los mercados finales.
Cuando hablamos de productos perecederos, el tiempo de transporte y lo que se demoren en llegar a su destino es determinante para su competitividad. En ese sentido, IATA, tanto a nivel internacional como en Latinoamérica y Colombia, promueve la digitalización de los trámites para lograr una mayor eficiencia en la cadena.
¿Cuáles son los principales cuellos de botella que actualmente enfrenta el transporte de carga aérea en Colombia?
Como país tenemos retos en materia de infraestructura y conectividad. En infraestructura, necesitamos ampliar la capacidad de los aeropuertos para que puedan tener un mayor nivel de operaciones de carga.
El Aeropuerto El Dorado, por ejemplo, cerró el año pasado como el principal aeropuerto de movimiento de carga en Latinoamérica y también es uno de los más importantes en transporte de pasajeros. Tenemos que incrementar su capacidad y hacer lo mismo con otros aeropuertos, como el José María Córdova, en Medellín.
Necesitamos que los aeropuertos crezcan al ritmo de la demanda. Este es un sector que no ha parado de crecer y que sigue aportándole a la economía colombiana.
También tenemos retos de competitividad. Estamos en un año en el que la presión de costos ha sido muy fuerte sobre la industria. El combustible de aviación en Colombia es 133 % más costoso este año por las condiciones internacionales, así que tenemos que trabajar como país en la competitividad de este servicio.
En un tiquete internacional, más del 50 % de su valor corresponde a impuestos y tasas. En uno nacional, esa proporción supera el 30 %.
Estos costos, cuando hablamos de combustible de aviación, tasas aeroportuarias y otros conceptos, impactan tanto el transporte de pasajeros como el de carga. Si queremos seguir creciendo en el volumen de carga que movilizamos, tenemos que garantizar las condiciones de competitividad de Colombia para el transporte aéreo.
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Precisamente, el incremento en los precios del combustible ha generado presión sobre el sector. ¿Qué acciones se han planteado para hacerle frente a esta situación?
Hemos retomado una solicitud que venimos haciendo desde hace tiempo, pero que ahora cobra mayor importancia: la reducción del IVA.
El sector aéreo es el único transporte público que paga un IVA del 19 %, tanto en el combustible de aviación como en el tiquete aéreo. Aunque estoy hablando del tiquete de pasajeros, el IVA sobre el combustible de aviación impacta tanto las operaciones de carga como las de pasajeros.
Adicionalmente, se han planteado algunos incrementos recientes al impuesto al carbono sobre el combustible de aviación.
Hemos llamado la atención sobre el hecho de que este es un año en el que las presiones internacionales han generado, como mencionaba, un incremento en el valor del combustible. Este representa entre el 30 % y el 40 % de los costos de una aerolínea, por lo que es un componente importante que debe revisarse y tenerse presente al momento de definir la política pública.
Por eso insistimos en revisar la reducción del IVA del combustible de aviación y del tiquete aéreo, así como en no incrementar los demás impuestos asociados a este servicio.
En medio de esta discusión también están los combustibles alternativos. ¿Cómo avanza esa conversación y qué oportunidades tiene Colombia?
Este es un tema fundamental. En este momento estamos hablando del impuesto al carbono en términos generales, pero la industria de la aviación tiene una particularidad: hoy no tenemos un combustible sustituto disponible en Colombia.
En el mundo, la industria está trabajando en el desarrollo del combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés). Sin embargo, todavía no está disponible en Colombia y a nivel mundial se está produciendo muy poco frente a lo que realmente se necesita.
Todavía tenemos que invertir en la tecnología necesaria para desarrollar el nivel de producción de SAF que se requeriría. Así que, mientras ese combustible se desarrolla, necesitamos entender que hoy no tenemos un combustible sustituto. Por eso, el impuesto al carbono no puede desincentivar el uso del combustible de aviación que tenemos actualmente, porque es el único que podemos utilizar.
Mientras tanto, también tenemos que avanzar en la conversación sobre cómo hacer que, por ejemplo, los ingresos de ese impuesto se destinen al desarrollo de proyectos de biocombustibles de aviación. Esta es una industria que no se puede descarbonizar sola. Ninguna industria puede hacerlo por sí misma, pero cualquier conversación que permita impulsar la inversión pública y privada en la descarbonización de la industria nos va a llevar a un mejor resultado.
¿Qué papel cumplen los aliados estratégicos en el fortalecimiento de la cadena logística de carga?
Todos tenemos que trabajar en un mismo sentido, porque la cadena logística de carga debe funcionar de manera muy precisa para que los productos lleguen en las condiciones correctas.
En este evento reunimos a las personas que producen la carga, a quienes la transportan, a quienes participan en toda la cadena logística de exportación y también a las autoridades, porque en el proceso de exportación de estos bienes hay muchas entidades involucradas.
Lo que queremos generar en estos espacios de conversación son, principalmente, esas sinergias: lograr que todos los participantes de la cadena tengan roles establecidos y los cumplan, de manera que el producto llegue como tiene que llegar.
Para eso, IATA desarrolla estándares internacionales que también compartimos en este encuentro y a los que nos acogemos como industria, con el propósito de hacer que el transporte de carga sea cada vez más eficiente y adecuado, dependiendo del flujo.
¿Se ha vuelto a retomar la discusión sobre la normativa de los slots aeroportuarios en Colombia?
Los slots en Colombia siguen el estándar internacional, como debe ocurrir. Es un estándar que se cumple en todos los aeropuertos de nivel tres de congestión, como El Dorado.
La normativa colombiana recoge de manera adecuada y acertada esos estándares internacionales y, en ese sentido, seguimos trabajando para que se mantenga esa adopción en la regulación nacional.
Hemos venido trabajando con la Aeronáutica Civil, durante el Gobierno actual, en un proyecto de monitoreo de slots que consideramos de gran importancia para generar eficiencias.
¿Y ahí qué papel juegan los proyectos de ampliación aeroportuaria?
Los slots corresponden al proceso de asignación, monitoreo y supervisión de los espacios de operación en los aeropuertos de nivel tres de congestión. Sin embargo, si queremos tener más capacidad en los aeropuertos, es decir, más slots, tenemos que generar las inversiones correspondientes para su ampliación.
Y aquí hay un tema muy importante. Cuando hablamos de ampliar un aeropuerto, no nos referimos solamente a agrandar su infraestructura. Un aeropuerto tiene un lado tierra, pero también un lado aire.
Hay que hacer las adecuaciones operacionales en el manejo del tránsito aéreo, del espacio aéreo y de todo el lado aire de los aeropuertos para que realmente podamos crecer en capacidad. Ampliar solamente la terminal no necesariamente significa que tengamos más capacidad. Por eso es importante abordar la conversación sobre el crecimiento y el manejo de los aeropuertos desde ambos frentes: el lado aire y el lado tierra.