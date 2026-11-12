Gobierno De la Espriella confía en que aumento del salario mínimo en Colombia se dé por consenso

El vicepresidente José Manuel Restrepo se refirió a la postura del Gobierno De la Espriella frente a la definición del aumento del salario mínimo en Colombia, correspondiente a la remuneración de los trabajadores para el año entrante.
De acuerdo con Restrepo, es indispensable que el incremento cuente con las bases técnicas necesarias y que contemple, de manera clara, la recuperación del poder adquisitivo de los hogares.
Por su parte, el Ministerio del Trabajo ha señalado que brindará el espacio necesario para que el ajuste del salario mínimo en Colombia para 2027 incluya, durante los debates, las voces de todos los sectores representativos.
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El vicepresidente Restrepo explicó que, en el diálogo entre las centrales obreras, los sindicatos, los gremios y el sector empresarial del país, se busca que la política en esta materia permita reconocer tanto la pérdida del poder adquisitivo como la productividad de los trabajadores.
Así se definiría el aumento del salario mínimo en Colombia para 2027
“Es un principio en el que ojalá se logre ese acercamiento entre las empresas y los sindicatos; ahí estaremos nosotros para garantizar que sea un mecanismo que le permita al ciudadano, como lo dije antes, preservar su poder adquisitivo”, afirmó en entrevista con Semana.
Aunque un sector de los trabajadores solicita de entrada un ajuste elevado, cercano al 38 %, el funcionario confía en que la decisión final se alcance por consenso.
“Estamos en los preludios de una conversación que debe seguir avanzando y que, en esa medida, tiene que encontrar un punto de equilibrio que garantice la sensatez en la forma como se llega a un acuerdo, pero que simultáneamente le asegure al ciudadano —que es lo que realmente le importa— que el dinero que recibe le permita adquirir los bienes necesarios para subsistir”.
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Finalmente, analistas locales y empresarios aseguran que el aumento del salario mínimo en Colombia para el próximo año no debería superar el 9 %, teniendo en cuenta una inflación cercana al 7 % y una productividad laboral de alrededor del 1,5 %.