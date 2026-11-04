Pactia redujo su deuda un 45 % tras la venta de los centros comerciales Gran Plaza en Colombia

La venta de ocho centros comerciales Gran Plaza a la compañía Mallplaza, por aproximadamente $1,18 billones, le permitió a Pactia reorganizar su estructura financiera, reducir su endeudamiento y fortalecer su capacidad para generar recursos destinados a sus inversionistas. Tras concretar esta operación, la firma inmobiliaria inicia una nueva etapa en la que concentrará sus inversiones en activos institucionales de los segmentos logístico, hotelero y de oficinas.
La transacción se cerró con una tasa de capitalización de 8,31 % y representó la materialización del valor de un portafolio que Pactia desarrolló y administró durante más de 15 años. Después de la venta, la compañía mantiene activos bajo administración por cerca de $2,6 billones y un valor patrimonial neto (NAV) superior a $1,9 billones.
Uno de los principales efectos de la operación se evidencia en la reducción de sus obligaciones financieras. En junio de 2026, Pactia registraba una deuda de $881.000 millones, mientras que al cierre del año esta se situó en aproximadamente $488.000 millones, lo que representa una disminución de 45%.
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Otros indicadores también reflejaron una mejora en la posición financiera de la compañía. La relación entre la deuda y el valor de los activos (LTV) pasó de 23,2 % a 18,6 %, mientras que el indicador de deuda sobre Ebitda disminuyó de 3,4 a 2,9 veces.
A esto se suma una reducción en los compromisos de amortización previstos para los próximos años. Según las proyecciones de la empresa, los vencimientos de deuda correspondientes a 2027 disminuirían 72 %, mientras que los de 2028 registrarían una caída de 37%, en comparación con el perfil de obligaciones que tenía en junio de 2026.
Pactia proyecta aumentar la distribución de recursos a sus inversionistas
La compañía también destacó que la operación incrementaría su capacidad para distribuir efectivo entre sus inversionistas. De acuerdo con sus estimaciones, el cash yield, indicador que relaciona las distribuciones anuales de efectivo con el capital invertido, podría llegar a casi el doble del nivel registrado antes de la venta de los centros comerciales.
Este comportamiento está respaldado por el desempeño del portafolio comercial durante los últimos cuatro años. En ese periodo, los ingresos brutos efectivos crecieron a una tasa anual compuesta de 11,5 %, mientras que el Ebitda aumentó 15,5 %.
Por otra parte, a junio de 2026, el vehículo inmobiliario registró una rentabilidad efectiva anual de 13,9 % en los 12 meses anteriores. Este resultado se calculó con base en la variación del valor de su unidad de inversión y no incluye las distribuciones efectuadas durante ese periodo.
La recomposición del portafolio también tuvo efectos en los márgenes operativos. Tras la transacción, Pactia reportó un incremento de ocho puntos porcentuales en el margen de ingreso operacional neto (NOI) y de 8,7 puntos porcentuales en el margen Ebitda.
Andrés Bejarano, gerente general de Pactia, explicó que la nueva estrategia estará orientada a mejorar el desempeño de los activos que continúan bajo administración, optimizar los costos operativos y mantener una asignación disciplinada del capital.