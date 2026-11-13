Advierten que proyecto de ajuste económico del Gobierno podría afectar la formalización empresarial en Colombia

La alianza Aliadas, que reúne a 28 gremios empresariales, presentó sus primeras observaciones al proyecto de ajuste económico del Gobierno y advirtió que algunas de sus medidas podrían dificultar la formalización laboral y empresarial, especialmente para las microempresas y los trabajadores independientes.
La organización reconoció la necesidad de una ley de ajuste ante la situación económica del país y valoró los esfuerzos para avanzar en las decisiones que requiere la economía. Sin embargo, señaló que la propuesta debe contemplar medidas que impulsen la libre empresa, el trabajo digno y un desarrollo que beneficie a todos los sectores.
Uno de los principales reparos de Aliadas está relacionado con los costos de la formalidad. Según su análisis, el proyecto aumenta los aportes, mientras que los alivios en renta no beneficiarían a las microempresas ni a los trabajadores independientes.
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La alianza citó un estudio realizado con la Universidad del Rosario, según el cual contratar formalmente puede costarle hasta 45 % más a una microempresa, mientras que para una empresa que declara renta resulta 5,7 % más barato. Asimismo, indicó que un trabajador independiente que recibe cerca de un salario mínimo destina el 33 % de sus ingresos a aportes, frente al 11 % de quienes ganan 2,5 salarios mínimos o más.
Otro de los puntos señalados por la organización es la reducción del gasto público. De acuerdo con su lectura del proyecto, este componente explicaría cerca del 25 % del ajuste, una proporción inferior a la anunciada. Por ello, considera que existe margen para avanzar en mayores reducciones del gasto.
Frente a este panorama, Aliadas propuso incorporar a la discusión las soluciones planteadas en su estudio sobre informalidad y trabajar técnicamente estas propuestas con el Gobierno y el Congreso.
La organización sostuvo que reducir la informalidad es una condición para impulsar el crecimiento económico, ampliar el recaudo de manera sostenible y generar bienestar.
En ese sentido, planteó que el ajuste económico debe contemplar no solo el ordenamiento de las cuentas públicas, sino también condiciones que permitan a más trabajadores y empresas ingresar, mantenerse y crecer en la formalidad.