Sector porcicultor se reúne en Medellín para impulsar producción sostenible y conservación de biodiversidad

En el Jardín Botánico de Medellín se realiza el 6º Foro de Sostenibilidad de Porkcolombia, un encuentro que pone sobre la mesa una pregunta cada vez más relevante para las industrias agropecuarias: ¿cómo producir sin comprometer los ecosistemas de los que también depende la vida?
Según la entidad, la pérdida de biodiversidad plantea desafíos para todos los sectores productivos y la porcicultura no es ajena a ellos. Por eso, el foro reúne a productores, investigadores, expertos y autoridades ambientales para analizar qué está haciendo la industria, cuáles son los retos que enfrenta y qué oportunidades existen para incorporar la conservación de los recursos naturales en sus actividades y fuentes para la creación de valor.
“Biodiversidad que crea valor” es el lema de esta sexta edición, que tiene como uno de sus ejes el intercambio de experiencias. La idea es conocer de primera mano iniciativas de productores y otros actores del sector agropecuario que han encontrado formas de integrar sus actividades con el cuidado de la naturaleza.
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Se dan cita representantes del sector porcícola, autoridades ambientales, especialistas y organizaciones que trabajan por la conservación de los recursos naturales. La agenda está centrada en compartir conocimientos y analizar iniciativas que demuestran cómo las actividades productivas pueden contribuir al cuidado de los ecosistemas.
Para Mario Peña, vicepresidente de Porkcolombia-FNP, “la sostenibilidad no es un propósito aislado ni una meta que se alcanza de un día para otro. Es un compromiso permanente que implica evolucionar, incorporar buenas prácticas, tomar decisiones informadas y reconocer que el crecimiento de nuestra actividad debe ir de la mano con el cuidado del medioambiente”.
La agenda del foro aborda distintas alternativas para avanzar en ese propósito. Entre ellas, la agricultura regenerativa, una práctica que busca recuperar la salud de los suelos y mejorar los sistemas productivos; la restauración ecológica y la conservación de especies, a través de iniciativas que contribuyen a recuperar y proteger los ecosistemas; y la creación y gestión de bancos de hábitat, mecanismos que permiten preservar áreas de importancia ambiental.
Entre las iniciativas que se presentan está la Estrategia de Biodiversidad Porcícola, liderada por Porkcolombia-FNP, que busca promover entre los productores el uso responsable de los recursos naturales y la adopción de prácticas que contribuyan a la protección de los ecosistemas.
Otro de los desarrollos que se dan a conocer durante el foro es la herramienta ‘BioPork’, un software diseñado para fortalecer la gestión de la biodiversidad en las granjas porcícolas. Esta herramienta permite identificar las características del entorno natural de cada unidad productiva y establecer una línea base que facilite la planificación de acciones ambientales.
Por otra parte, uno de los asuntos que ocupa un lugar central en el foro será el trabajo articulado entre el sector productivo y las autoridades ambientales.
En ese contexto, se presenta la Guía Ambiental del Subsector Porcícola, en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. También se darán a conocer los avances de la agenda de trabajo que Porkcolombia-FNP adelanta con las corporaciones autónomas regionales, como lo son Cornare y Corantioquia, orientadas a fortalecer la gestión ambiental y brindar acompañamiento a los productores en sus territorios.