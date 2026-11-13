Microsoft enfrenta caída global de sus servicios: Outlook y Teams volverían a funcionar en 48 horas

La caída global de varios servicios de Microsoft ha generado afectaciones en empresas, entidades gubernamentales y usuarios de distintas regiones del mundo.
Empezó ayer 12 de noviembre e impactó principalmente a Outlook, Teams y otras herramientas de Microsoft 365.
De acuerdo con los reportes de la compañía, el problema está relacionado con fallas en algunos servidores que soportan sus servicios en la nube, especialmente Exchange Online, la plataforma que permite gestionar correos electrónicos, calendarios, contactos y tareas.
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«Para proteger el correo retrasado, hemos extendido la ventana de tiempo de espera de correo electrónico a 48 horas mientras continúa el procesamiento de colas y el backlog», dijo la empresa.
La interrupción se extendió durante la jornada laboral en Estados Unidos, y para la mañana de este viernes 13 de noviembre, las fallas continúan afectando a usuarios de Asia-Pacífico hasta América, afectando a 74 países, según Downdetector.
Microsoft informó que había realizado ajustes en la infraestructura afectada para recuperar los servidores, pero reconoció que las medidas no estaban generando una recuperación sostenida. Por ello, señaló que estaba evaluando otras alternativas para aumentar la capacidad y estabilizar el servicio.
Aunque, en el último reporte, se dijo: “Estamos viendo un progreso alentador en la recuperación, con la disponibilidad del servicio y el rendimiento de entrega de correos electrónicos mejorando en una porción creciente de la infraestructura de Microsoft 365 afectada. Algunos usuarios aún pueden experimentar problemas intermitentes mientras continúan las acciones de recuperación”.
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La empresa también aclaró que no tenía indicios de que el incidente estuviera relacionado con una actividad maliciosa o un ciberataque.
En cuanto a los mercados, no se ha identificado que la falla haya provocado un desplome generalizado de las bolsas, pues los movimientos de los mercados también estaban respondiendo a otros factores, entre ellos la incertidumbre alrededor del sector de inteligencia artificial.