Premercado | Mercados globales mixtos por optimismo en IA mientras petróleo cae: IPP de EE. UU. en la agenda

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas recuperaron terreno el viernes mientras los inversores dejaban atrás la agitación en Nvidia y regresaban a los valores tecnológicos, animados por la renovada confianza en el comercio de inteligencia artificial y la sólida demanda de infraestructura de semiconductores.
El Nikkei 225 de Japón subió un 1,1 % y el Topix ganó un 0,8 %, mientras que el Kospi de Corea del Sur avanzó un 0,2 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing subió un 1,3 % y Largan Precision se disparó un 10 %.
Los valores tecnológicos chinos y de Hong Kong se mantuvieron débiles mientras los inversores evaluaban cómo el cambio de liderazgo en Nvidia podría afectar a las empresas chinas que dependen de sus procesadores, junto con el riesgo de un endurecimiento de las restricciones estadounidenses al acceso a chips avanzados a través de centros de datos en el extranjero.
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El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,9 %, mientras que el CSI 300 cedió un 0,1 % y el Compuesto de Shanghái sumó un 0,2 %. MiniMax bajó un 4,9 %, Z.AI cayó un 7,4 %, Tencent perdió un 2,6 % y Kuaishou retrocedió un 3,1 %. Foxconn Industrial Internet cayó un 5,6 % y Alibaba cedió un 0,6 %.
Las tensiones más amplias entre EE. UU. y China en materia de seguridad nacional se suman a esas preocupaciones. Washington está considerando prohibir las importaciones de nuevos transceptores ópticos chinos utilizados para conectar equipos en centros de datos de IA, alegando el temor a que estos productos puedan facilitar el robo de datos, la instalación de malware o la interrupción del servicio.
Mercados de Europa
Las bolsas europeas retrocedieron el viernes, poniendo fin a una racha ganadora de cuatro sesiones y alejándose de máximos históricos, mientras los inversores digieren el rápido endurecimiento del consenso hawkish sobre los tipos de interés de la Reserva Federal y las continuas réplicas de la crisis de liderazgo en el referente de la inteligencia artificial Nvidia.
El índice paneuropeo Stoxx 600 cedió un 0,2 % durante la sesión, tomando un respiro tras alcanzar territorio inexplorado el jueves. El DAX alemán bajó un 0,3 %, mientras que el CAC 40 francés retrocedió un 0, 2 %. El FTSE 100 de Londres se mantuvo plano.
A pesar del modesto retroceso del viernes, el Stoxx 600 está camino de consolidar una sólida ganancia semanal del 2,4 %, lo que situaría al índice de referencia en su mejor rendimiento semanal desde junio.
Mientras las acciones tecnológicas globales atravesaban un período de enorme volatilidad —impulsado por la sorprendente decisión del consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, de dimitir— las bolsas europeas encontraron refugio en sus tradicionales sectores defensivos y orientados al valor.
Los inversores se preparan para los datos preliminares del producto interior bruto (PIB) de la eurozona del tercer trimestre. Se espera que el bloque haya crecido un 0,4 %, desacelerándose ligeramente respecto a la expansión del 0,6 % registrada en el trimestre anterior.
El dato de crecimiento será analizado con detenimiento junto con los discursos programados de los miembros del comité ejecutivo del Banco Central Europeo, Frank Elderson e Isabel Schnabel, en busca de pistas sobre la trayectoria del tipo terminal del BCE.
Mercados de EE. UU. y América
Las acciones de Nvidia Corporation subieron un 0,8 % en el mercado fuera de horas, recuperándose con cautela tras caer más de un 4 % durante la sesión principal.
El director ejecutivo Jensen Huang dimitió el jueves tras conocerse informes sobre múltiples aventuras extramatrimoniales, al menos con dos empleadas de Nvidia que dependían directamente de él y con una presunta espía china.
La salida de Huang también amenaza con perturbar el ecosistema de IA que él mismo ayudó a construir, invirtiendo los enormes recursos de caja de Nvidia en decenas de startups y proveedores de servicios en la nube, muchos de los cuales son también clientes de la compañía.
Mientras, la volatilidad transfronteriza podría reavivarse con la publicación del Índice de Precios de Producción (IPP) de EE. UU., un indicador clave de la inflación mayorista.
La publicación de los datos irá seguida de las muy esperadas intervenciones de las funcionarias de la Reserva Federal Susan Collins y Lorie Logan, que podrían calmar o avivar las crecientes inquietudes del mercado sobre una subida de tipos de 50 puntos básicos.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo cayeron el viernes, revirtiendo dos sesiones consecutivas de ganancias, y se mantuvieron camino de registrar su segunda semana consecutiva de descensos, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Washington ya no necesitaba un acuerdo con Irán, lo que redujo las esperanzas de un avance diplomático que pusiera fin al conflicto y restableciera los flujos de energía desde Oriente Próximo.
Los futuros del crudo Brent caían un 0,1 % hasta los US$95,71, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos retrocedían un 0,4 % hasta los US$88,38.
El Brent se encaminaba a una caída semanal del 2,4 %, tras el desplome del 16 % de la semana anterior, mientras que el WTI se disponía a perder otro 2,5 % después de caer un 13 % la semana pasada. A pesar de las pérdidas semanales consecutivas, el Brent sigue siendo casi un 60 % más alto en lo que va de año.
En otra línea, los precios del oro recuperaron el nivel de US$3.900 tras rebotar desde un mínimo de 13 meses registrado en la sesión anterior, aunque el metal precioso siguió bajo presión por el aumento de los rendimientos del Tesoro, un dólar más fuerte y las expectativas de nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal.
El oro al contado subió un 0,7 % hasta US$3.904,28, aunque acumulaba una caída de aproximadamente el 4 % en la semana. Los futuros del oro con vencimiento en diciembre ganaron un 0,6 % hasta US$3.907,45.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).